JO de Paris 2024: budget initial "sous-estimé", encore des "optimisations à faire" (rapport Cour des comptes)

La Cour des Comptes estime dans un nouveau rapport que le budget de l'organisation des Jeux olympiques de Paris était "sous-estimé" au départ et qu'il y aura sans doute encore des "efforts d'optimisation à faire" d'ici l'été 2024.

Dans ce rapport, dont l'AFP a eu copie mercredi et récemment révélé par Le Monde, la Cour des comptes estime que "les deux tiers" de la hausse du budget, passé à 4,4 milliards d'euros fin 2022, "résultent non pas d'une dérive en gestion ou une évolution inconsidérée du projet mais d'une sous-estimation évidente du budget de candidature et d'une méconnaissance peu compréhensible de la complexité du cahier des charges du CIO (Comité internationale olympique) (...)".

La révision budgétaire de 2022 (+400 millions d'euros, pour partie due à l'inflation) "a été conduite de façon transparente et rigoureuse" par le comité, "en relation étroite avec le CIO et l'IPC (mouvement paralympique) et avec une forte implication de l'Etat".

Le Cojo présente à l'Etat chaque mois un suivi du budget, des appels d'offre, de la masse salariale, et des risques, etc. L'Etat est en effet garant en cas de déficit du Cojo.

Mais malgré les efforts faits, les magistrats de la Cour des comptes estiment qu'il n'est pas exclu qu'il faille "de nouvelles mesures de réduction des niveaux de service pour assurer l'équilibre budgétaire final" et note que "des incertitudes substantielles subsistent sur le niveau final des ressources".

S'agissant des partenariats, qui comptent pour près d'un tiers du budget du Cojo (1,24 milliard), quelque "337,2 millions d'euros restent à sécuriser, ce qui suppose de conclure impérativement le partenariat avec LVMH, annoncé à hauteur de 140 millions mais toujours pas signé". "Il convient de poursuivre les efforts d'optimisation engagés sur la gestion des sites et infrastructures", ajoute aussi la Cour.