JO d'hiver 2030: Auvergne-Rhône-Alpes et PACA envisagent une candidature commune

Les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur ont annoncé mardi leur "souhait de proposer au mouvement sportif et à l'Etat" une candidature commune pour accueillir les Jeux olympiques d'hiver en 2030 au nom de la France.

Les deux régions et les comités olympiques et paralympiques sportifs français, en concertation avec l'Etat, "se sont rapprochés pour envisager" cette candidature, est-il expliqué dans un communiqué. L'objectif est d'arriver à une décision collective vers la mi-septembre.

La démarche des deux collectivités, sur lesquelles se trouve le massif des Alpes français, se fait "dans le cadre d'une réflexion plus profonde sur des Jeux d'hiver", précisent-elles, en prenant en compte les "mutations indispensables voulues" par le Comité international olympique.

"Les Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver en France en 2030 constituent une formidable opportunité de poursuivre l'élan des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 (...) Ensemble, nous devons imaginer" des Jeux "du futur dans le contexte du réchauffement climatique", "des Jeux qui favorisent les transitions dans le monde de la montagne, des Jeux économes et des Jeux populaires", a commenté le président du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), David Lappartient, cité dans le communiqué.

D'autres villes ont fait part de leur intérêt pour organiser les JO d'hiver de 2030.

Candidate malheureuse face à Milan pour les JO d'hiver 2026, la Suède est entrée en juin dans la deuxième phase du processus de candidature.

Salt Lake City, candidate connue depuis plusieurs années et déjà hôte en 2002, est aussi en lice: mais du fait des JO d'été à Los Angeles en 2028, la capitale mormone préfère désormais l'édition 2034, tout en restant disponible pour 2030.

La France a accueilli à trois reprises les jeux Olympiques d'hiver, à Chamonix en 1924, à Grenoble en 1968 et à Albertville en 1992. Paris a par ailleurs organisé les JO d'été en 1900 et 1924, et les accueillera de nouveau l'année prochaine.