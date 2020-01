JO : ces Français qui se livrent une lutte fratricide pour aller à Tokyo

Le rêve olympique a parfois un prix. À six mois des Jeux de Tokyo, la lutte fait rage au sein de certains collectifs bleus qui n'offrent qu'un seul ticket. En planche à voile, Pierre Lecoq, Louis Giard et Thomas Goyard seront départagés à l'issue des Mondiaux fin février (23-29) à Melbourne (Australie). Les deux premiers ont décroché une médaille de bronze mondiale lors de l'olympiade, le troisième s'est distingué lors de l'épreuve pré-olympique. Tous trois peuvent prétendre au podium à Tokyo. Même cruauté au canoë où le champion olympique en titre (Denis Gargaud), le dernier champion du monde (Cédric Joly) et le vice-champion d'Europe (Martin Thomas) se disputeront l'unique ticket lors des Championnats d'Europe, le 15 mai, à Londres. « Tu n'es pas bien le matin, tu chopes un rhume et c'est terminé », résume Denis Gargaud, rodé à l'exercice puisqu'il s'est retrouvé dans la même situation lors des trois olympiades précédentes. Il est resté deux fois à la maison (battu par Tony Estanguet) et a décroché l'or la fois où il s'en est sorti. « J'ai beau être habitué, ça reste quelque chose de très douloureux à vivre », avoue le Marseillais.« Les enjeux sont tels, c'est impossible de travailler ensemble »Les trois céistes et les trois véliplanchistes ont en commun d'avoir fini par opter pour des projets individualisés. « On s'entraînait ensemble et le groupe a explosé, chacun a voulu mettre un maximum de chances de son côté, précise Pierre Le Coq, le seul à être resté entièrement dans le giron fédéral. On se connaît depuis longtemps, les relations sont cordiales mais avec la sélection qui approche, il y a forcément davantage de tensions, chacun essayant de créer un cercle avec des personnes de confiance. » « La concurrence est rude, on a tous le même objectif et le fonctionnement en groupe était devenu compliqué, admet Louis Giard, désormais dans une structure ...