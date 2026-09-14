JO 2030-Vincent Roberti nommé président par intérim du comité d'organisation des Alpes françaises

Le comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques 2030 dans les Alpes françaises (Cojop) a annoncé lundi avoir nommé Vincent Roberti, son actuel directeur général, au poste de président par intérim à la suite du départ d'Edgar Grospiron.

"En Assemblée générale extraordinaire, les parties prenantes du projet ont adopté une modification statutaire autorisant temporairement le directeur général à exercer simultanément les fonctions de président par intérim", précise le Cojop dans un communiqué.

"Cette solution vise à garantir la stabilité de la gouvernance et la continuité des activités du Comité d'organisation dans l'attente de la désignation d'une nouvelle présidente ou d'un nouveau président", ajoute-t-il.

En mai dernier, Vincent Roberti, actuel préfet du Tarn-et-Garonne, avait remplacé Cyril Linette au poste de directeur général, son prédécesseur ayant alors fait les frais de "désaccords insurmontables" avec Edgar Grospiron.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Benoit Van Overstraeten)