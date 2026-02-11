JO 2030-Le comité d'organisation s'enfonce dans la crise et acte des "désaccords insurmontables" entre Grospiron et Linette

Le comité d'organisation des Jeux olympiques 2030 dans les Alpes françaises (Cojop) a annoncé mercredi avoir "pris acte de désaccords insurmontables entre le président Edgar Grospiron et le directeur général Cyril Linette" et s'enfonce dans une crise de gouvernance profonde après une récente vague de départs.

"Les parties prenantes du comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver Alpes françaises 2030 se sont réunies hier soir avec le président du Cojop. Au regard des éléments partagés lors de ces échanges, elles ont collectivement pris acte de désaccords insurmontables entre le président Edgar Grospiron et le directeur général Cyril Linette", a déclaré le Cojop dans un communiqué.

"Dans ce contexte, elles ont donné leur aval au président du Cojop pour conduire les discussions nécessaires et lui ont demandé de proposer la solution la plus adaptée à l’intérêt collectif du projet."

Mardi, Le Parisien révélait qu'Edgar Grospiron avait décidé de se séparer de son directeur général Cyril Linette.

Un bureau exécutif a été programmé le 22 février au matin, dernier jour des Jeux olympiques de Milan-Cortina, "afin de statuer sur la situation évoquée plus haut et d’examiner les recommandations issues de la mission d’accompagnement en cours sous l’égide d’Etienne Thobois", précise le communiqué.

Etienne Thobois, ancien directeur général de Paris 2024, a été chargé fin janvier par le Cojop de "formuler des propositions opérationnelles" afin de "garantir une organisation plus lisible, stable et opérationnelle".

Un autre bureau exécutif programmé le 19 mars "arrêtera les modalités opérationnelles de mise en œuvre de la nouvelle organisation", ajoute le communiqué.

"Les services de l’État apporteront leur soutien afin d’accompagner cette phase de transition et de consolidation", est-il précisé.

Le comité d'organisation est perturbé par de nombreux départs ces dernières semaines. En un mois, la directrice des opérations Anne Murac et le directeur de la communication Arthur Richer ont quitté leur fonction.

La semaine dernière, Bertrand Méheut a démissionné de son poste de président du comité des rémunérations du Cojop.

Mardi, la commission de la culture du Sénat a exprimé "sa vive inquiétude face à la crise de gouvernance que traverse actuellement le comité d’organisation" et convoqué le président Edgar Grospiron ainsi que le délégué interministériel aux Jeux olympiques et paralympiques Pierre-Antoine Molina à être auditionnés.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Augustin Turpin)