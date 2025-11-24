JO 2030-Le Comité d'organisation crée sa commission des athlètes

Le Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques 2030 dans les Alpes françaises a annoncé lundi la création de sa commission des athlètes composée de 22 sportifs, parmi lesquels les ex-skieuses Carole Montillet et Tessa Worley.

Cette commission, composée "d'athlètes nommés par le COJOP (10), d'athlètes membres de droit (4) mais également d'athlètes élus par leurs pairs (8), ce qui constitue une innovation" permettra "à tous les athlètes, qu'ils soient en activité ou non, d'être écoutés et représentés sur les sujets concernant leur expérience des Jeux", explique un communiqué du Comité d'organisation (Cojop).

Elle aura pour mission de "recueillir et transmettre les besoins, attentes et priorités des athlètes", de "participer à l’élaboration du projet sur les aspects liés à l’expérience des athlètes et aux conditions favorables à la performance", de "servir de trait d’union", de "maintenir un lien étroit avec les instances nationales et internationales d’athlètes" et de "contribuer à la promotion" des JO 2030.

Cette commission paritaire comprend notamment la championne olympique 2002 de descente Carole Montillet, la double championne du monde de slalom géant Tessa Worley, le triple champion paralympique Arthur Bauchet ou encore l'octuple championne paralympique Marie Bochet.

"Nous avons fait le choix, avec cette commission, de mettre les athlètes au cœur de notre projet, car ils sont les premiers acteurs de la réussite des Jeux", a déclaré Edgar Grospiron, le président du Cojop, cité dans le communiqué.

La commission des athlètes devra élire prochainement ses deux co-présidents, un homme et une femme.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Benjamin Mallet)