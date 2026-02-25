JO 2030-Cyril Linette quitte officiellement le comité d'organisation

(Actualisé avec déclarations Grospiron)

Le comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques (Cojop) 2030 dans les Alpes françaises a annoncé mercredi le départ de son directeur général Cyril Linette.

"Le Cojop Alpes Françaises 2030 acte le départ du directeur général du Cojop Cyril Linette", a écrit le comité d'organisation dans un communiqué. "À l'occasion du bureau exécutif qui s'est tenu le dimanche 22 février 2026 à Milan, le Cojop et les parties prenantes ont pris acte du départ du directeur général du Cojop, Cyril Linette."

"Cette décision répond à la volonté collective de donner au Cojop un nouvel élan grâce à une gouvernance renouvelée, à un moment où, ses fondations posées, s’ouvre une nouvelle phase clé de livraison opérationnelle du projet", est-il précisé dans le communiqué.

Le Cojop avait reconnu deux semaines auparavant des "désaccords insurmontables entre le président Edgar Grospiron et le directeur général" et avait donné au président la charge de conduire les négociations devant mener au départ de Cyril Linette.

"Le bureau exécutif tient à saluer le travail accompli par Cyril Linette depuis son arrivée en avril 2025. Son engagement a notamment permis de structurer l’organisation, de constituer une équipe de direction de grande qualité, aux expertises complémentaires et de faire adopter le premier budget pluriannuel du Cojop à l’automne", a ajouté le communiqué.

Interrogé mercredi lors d'une audition au Sénat, Edgar Grospiron n'a pas évoqué les désaccords dont il était question, arguant une "clause de confidentialité" concernant les conditions du départ de Cyril Linette.

"Des Jeux qui aujourd'hui démarrent dans un contexte troublé, de turbulences, car les épisodes de désaccords internes que nous avons connus dans l'organisation ne doivent pas pour autant masquer l'essentiel : le cap demeure inchangé et le travail opérationnel se poursuit chaque jour", a déclaré le président du Cojop devant les sénateurs.

"Cette crise de gouvernance n'a pas de conséquence sur la livraison des Jeux. Cette situation actuelle résulte d'un ajustement qui permet de livrer les Jeux dans les meilleures conditions", a-t-il ajouté.

"PAS AU RENDEZ-VOUS DES EXIGENCES DEMANDÉES"

Le comité d'organisation est perturbé par plusieurs départs ces derniers mois puisque la directrice des opérations Anne Murac et le directeur de la communication Arthur Richer ont quitté leur fonction, respectivement en décembre et janvier.

Début février, Bertrand Méheut a démissionné de son poste de président du comité des rémunérations du Cojop.

"De mon point de vue, ce sont des problèmes opérationnels. L'organisation manquait de robustesse et les gens avaient tendance à rester dans leur couloir sans travailler de manière collective, et donc ça peut expliquer certaines démissions", a expliqué Edgar Grospiron au Sénat.

"Ou ce sont des gens qui n'étaient pas au rendez-vous des exigences demandées par le directeur général et dont on a décidé de se séparer. Les raisons pour lesquelles les démissions sont intervenues sont différentes."

Dimanche, la ministre des Sports Marina Ferrari avait annoncé le lancement d'une mission d'inspection à l'initiative du gouvernement afin "d'objectiver la situation" pour repartir "sur de bonnes bases".

