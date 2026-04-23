JO 2028-Quatre millions de billets vendus pour les Jeux de Los Angeles lors de la première phase de billetterie

par Rory Carroll

Les organisateurs des Jeux olympiques de Los Angeles 2028 ont annoncé jeudi avoir vendu plus de quatre millions de billets ce mois-ci lors de la première phase de la billetterie, signe précoce d'un engouement massif pour les Jeux d'été, plus de deux ans avant la cérémonie d'ouverture.

Le comité LA28 a indiqué que les inscriptions étaient désormais ouvertes pour un deuxième tirage au sort, les ventes devant débuter en août 2026. Cette phase proposera de nouveaux billets sur l'ensemble des disciplines olympiques, avec une large palette de tarifs, selon les organisateurs.

"La réponse à notre première phase a été tout simplement historique", s'est félicité dans un communiqué Reynold Hoover, directeur général de LA28.

LA28 précise que 95% des billets à moins de 100 dollars sont partis lors d'une prévente réservée aux habitants des régions de Los Angeles et d'Oklahoma City, et qu'environ 500.000 billets à 28 dollars ont été achetés par le public local.

Certains riverains ont toutefois dénoncé des prix jugés excessifs, des frais additionnels et une offre trop restreinte au moment de la prévente.

DEMANDE MONDIALE

Les organisateurs soulignent que des billets ont été vendus dans 85 pays et dans les 50 États américains. Le Royaume-Uni, le Canada, le Mexique et le Japon figurant parmi les marchés internationaux les plus dynamiques.

Le comité d'organisation indique par ailleurs que les sessions féminines se sont mieux vendues que les sessions masculines lors de ce premier tirage, la gymnastique artistique s'imposant comme la discipline la plus rapide à écouler ses places disponibles.

Il ajoute que la quasi-totalité des billets mis en vente pour les matches de football, disputés dans sept stades à travers le pays, ont déjà été vendus.

Les billets de flag football, de lacrosse, de softball et de squash — les sports additionnels de LA28 — ont tous été écoulés dès cette première vague, précise encore le comité.

Les fans ont jusqu'au 22 juillet pour s'inscrire au prochain tirage. Les personnes sélectionnées pourront acheter jusqu'à 12 billets pour les épreuves olympiques, ainsi que 12 billets supplémentaires pour le tournoi de football, qui ne seront pas comptabilisés dans ce plafond général.

Los Angeles va devenir, après Londres et Paris, la troisième ville à accueillir trois fois les Jeux olympiques d'été après les éditions de 1932 et 1984. La cité californienne organisera les Jeux paralympiques pour la première fois.

(Reportage de Rory Carroll, version française Vincent Daheron, édité par Benoit Van Overstraeten)