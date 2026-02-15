JO 2026-Vonn quitte l'hôpital italien après quatre opérations

par Sara Rossi

La skieuse américaine Lindsey Vonn a quitté dimanche l'hôpital italien où elle avait été admise la semaine dernière après la chute qui a mis fin à son rêve olympique, ont déclaré deux sources proches du dossier.

La championne olympique en 2010 se rendait à l'aéroport de Trévise, dans le nord de l'Italie.

La skieuse de 41 ans a révélé samedi que sa quatrième opération s'était bien déroulée et qu'elle était impatiente de rentrer chez elle aux États-Unis.

Hospitalisée depuis dimanche dernier à l'hôpital Ca' Foncello de Trévise, Lindsey Vonn a déclaré qu'elle allait mieux après quelques jours difficiles, mais a averti qu'elle avait encore "un long, long chemin à parcourir" avec une autre opération prévue aux États-Unis.

Elle espérait devenir la skieuse alpine la plus âgée à décrocher une médaille aux Jeux olympiques après avoir remporté deux descentes en Coupe du monde cet hiver et terminé sur le podium des trois autres.

"Mon amour pour le ski reste intact. J'attends toujours avec impatience le moment où je pourrai me tenir à nouveau au sommet de la montagne. Et j'y arriverai", a-t-elle dit samedi dans un message publié sur Instagram.

L'athlète aux 84 victoires en Coupe du monde a subi une fracture complexe du tibia lors de sa chute survenue 13 secondes après le début de la descente.

Les spécialistes orthopédiques affirment que la convalescence d'une telle blessure prend généralement entre huit et 11 mois avant qu'un athlète puisse reprendre la compétition.

Ils ont cité l'exemple de l'Italienne Federica Brignone, 35 ans, championne olympique du super-G jeudi, seulement 10 mois après avoir subi de multiples fractures à la jambe et une déchirure du ligament croisé antérieur.

"Félicitations Fede !! Quel incroyable retour !!", a d'ailleurs salué Lindsey Vonn sur X après la victoire de la skieuse transalpine à Cortina d'Ampezzo (Italie).

