JO 2026-Von Allmen premier médaillé d'or, l'Italie en tête du tableau des médailles

Les Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina ont délivré samedi leurs premières médailles au lendemain de la cérémonie d'ouverture, mais la France devra attendre pour décrocher sa première breloque, à moins d'un immense exploit de ses sauteuses à ski dans la soirée.

C'est le Suisse Franjo von Allmen qui a remporté la première médaille d'or de ces 25es Jeux d'hiver en survolant la descente devant deux Italiens, à domicile, Giovanni Franzoni et Dominik Paris.

Première Française à se qualifier aux Jeux en patinage de vitesse depuis 1988, Violette Braun n'a pas démérité, se classant 16e du 3.000 m pour sa première participation aux Jeux à 19 ans. Sur cette même épreuve, Francesca Lollobrigida a empoché la première médaille d'or de l'Italie dans ces Jeux et placé provisoirement son pays en tête du tableau des médailles après trois épreuves.

Aucun Tricolore ne participera aux finales de ski slopestyle puisque les femmes comme les hommes n'ont pas réussi à intégrer le top 12 des qualifications. Dans la matinée, Kim Dumont Zanella, seule Tricolore engagée en l'absence de Tess Ledeux, a chuté lors de ses deux manches de qualification, terminant à la 22e position.

En début d'après-midi, Matias Roche et Timothé Sivignon ont respectivement pris la 15e et la 23e place.

Deux épreuves doivent encore distribuer des médailles samedi soir avec deux représentantes françaises en saut à ski, en tremplin normal. Joséphine Pagnier et Emma Chervet tenteront déjà de rallier la finale.

En patinage artistique, Kevin Aymoz représentera la délégation française dans le programme court de l'épreuve par équipes. La France, actuellement sixième après les trois premières disciplines, doit intégrer le top cinq pour continuer la compétition.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Jean-Stéphane Brosse)