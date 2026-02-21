JO 2026/Ski alpinisme-Les Français Harrop et Anselmet champions olympiques du relais mixte

(Actualisé avec déclarations)

Emily Harrop et Thibault Anselmet ont été sacrés samedi champions olympiques du relais mixte de ski alpinisme à Bormio (Italie) et apportent une 21e médaille à la délégation française aux Jeux de Milan-Cortina, la septième en or.

Déjà tous les médaillés sur le sprint, en argent pour Emily Harrop et en bronze pour Thibault Anselmet pour l'entrée du ski alpinisme aux Jeux, les Bleus ont cette fois-ci décroché le premier titre olympique du relais mixte devant la Suisse (+ 11''9) et l'Espagne (+ 26''50), en bronze malgré une pénalité de trois secondes pour une manipulation hors de la zone dédiée.

Doubles champions du monde en titre de ce format, les Tricolores ont assumé leur statut de favoris.

"Je suis super content, on a fait une très belle course avec Emily (Harrop), on a fait un gros effort", a réagi Thibault Anselmet sur France TV. "On était les favoris, on a répondu présent et ce n'est pas facile de le faire aux Jeux olympiques."

"Le sentiment quand t'es champion olympique : heureux. Et la récompense de beaucoup d'efforts", a-t-il poursuivi. "C'est toute une vie consacrée à ça, presque. Mentalement, ce n'est pas tous les jours facile pour moi comme pour mes proches."

Le duo a fait la course en tête, parfaitement lancé par Emily Harrop. La Savoyarde de 28 ans a même porté leur avance à plus de 27 secondes à la fin de la première ascension de son deuxième et dernier relais.

Mais elle a perdu presque l'intégralité de son pécule d'avance dans la seconde montée du parcours et lors de la dernière manipulation.

Thibault Anselmet s'est donc lancé pour son dernier relais avec le Suisse Jon Kistler à ses trousses. Mais l'athlète de 28 ans a créé un nouvel écart dès la première montée, qu'il a ensuite conservé jusqu'au bout.

Il s'est permis de célébrer après la dernière manipulation et avant d'aborder l'ultime descente vers la ligne d'arrivée.

