JO 2026/Ski alpinisme-Le Français Thibault Anselmet médaillé de bronze du sprint

Thibault Anselmet a décroché mercredi la médaille de bronze du sprint de ski alpinisme et apporte une 19e médaille à la délégation française aux Jeux olympiques de Milan-Cortina.

Le Savoyard de 28 ans a été devancé de 2''31 par l'Espagnol Oriol Cardona Coll, premier champion olympique de la discipline (2'34''03), et le Russe sous bannière neutre Nikita Filippov (+ 1''52).

Vainqueur du classement général de la Coupe du monde ces trois dernières années, Thibault Anselmet n'a pas été impérial tout au long de la journée.

Il s'est d'abord fait une petite frayeur en séries puis est longtemps resté en retrait en demi-finale. Troisième de sa demi-finale, il a dû attendre que la seconde se déroule pour savoir si son temps était suffisant pour rejoindre la finale.

"Aujourd'hui, ce n'était pas une journée facile pour moi. Je ne pensais pas que l'ambiance m'affecte autant, j'étais un peu moins calme que d'habitude", a-t-il expliqué sur France TV. "J'ai perdu un petit peu mon sang-froid, j'ai fait des grosses erreurs. En quarts, j'ai complètement loupé ma manipulation pour mettre (les skis) sur le sac, j'ai perdu dix secondes. Dans la tête, je me suis dit : 'C'est fini'."

En finale, le natif de Chambéry (Savoie) a manqué son départ et fait la majorité de la course dans les dernières positions. Alors qu'il était sixième et dernier lors de la première transition et semblait trop loin pour jouer la médaille, il a effectué une dernière transition éclair pour dépasser le Suisse Arno Lietha et filer vers le bronze.

"J'ai essayé de ne pas trop m'affoler. Pour le coup, en finale, j'étais un peu mieux et j'ai attendu le bon moment pour faire l'effort et à la fin j'ai fait une superbe manip pour me permettre de repartir troisième", a-t-il poursuivi.

"Même si ce n'est pas la plus belle, c'est une médaille olympique quand même. Ce n'est pas rien, je suis fier de ça."

Vice-champion du monde de ce format lors des deux derniers Mondiaux, Thibault Anselmet a de nouveau buté sur Oriol Cardona Coll, qui a offert à l'Espagne sa première médaille d'or aux Jeux d'hiver depuis 1972.

Il sera le favori du relais mixte samedi, dont il est double champion du monde en titre avec

Emily Harrop

, vice-championne olympique du sprint quelques minutes plus tôt.

