JO 2026/Ski alpin-Sacré sur le super-G, Von Allmen réalise le triplé, Allègre à 3 centièmes du podium
information fournie par Reuters 11/02/2026 à 12:55

Trois sur trois : Franjo von Allmen vole sur ces Jeux olympiques de Milan-Cortina puisqu'il a décroché mercredi sur le super-G son troisième titre olympique en trois courses après la descente et le combiné par équipes.

Le Suisse de 24 ans s'est imposé sur la Stelvio de Bormio (Italie) en 1'25''32 devant l'Américain Ryan Cochran-Siegle (+ 0''13), médaillé d'argent comme à Pékin 2022, et son compatriote Marco Odermatt (+ 0''28), à nouveau frustré après sa quatrième place sur la descente, selon les résultats provisoires.

Franjo von Allmen succède au double tenant du titre autrichien Matthias Mayer et devient le premier skieur à réaliser le doublé sur la descente et le super-G lors de la même édition des Jeux. Chez les femmes, seule l'Autrichienne Michaela Dorfmeister l'avait réalisé en 2006 à Turin (Italie).

Il est également le premier skieur alpin masculin à remporter trois médailles d'or dans les mêmes JO depuis Jean-Claude Killy en 1968 à domicile, à Grenoble (Isère).

Le Français Nils Allègre, parti premier, a échoué au pied du podium pour seulement trois centièmes.

"J'ai la rage. Je fais le meilleur ski de ma vie, mon état de forme n'a jamais été aussi haut. Je me livre à fond avec un dossard un sans aucun repère. Je suis à trois centièmes, c'est extrêmement dur", a-t-il réagi sur France TV. "Je suis fier de la manière mais je n'ai pas la récompense au bout, trois centièmes dans une vie c'est rien et aujourd'hui ça aurait fait toute la différence."

Le skieur de Serre-Chevalier (Hautes-Alpes), vainqueur du super-G de Garmisch-Partenkirchen (Allemagne) en 2024, a souvent buté aux portes du podium en Coupe du monde. Cette saison, il a pris la quatrième place de la descente et du super-G de Val Gardena (Italie), en décembre, à respectivement quatre et sept centièmes du top trois.

"J'ai les boules parce que ma carrière, c'est souvent ça pour le moment. Des mecs ont toujours les centièmes de leur côté et moi je ne les ai jamais de mon côté", a poursuivi le Tricolore de 32 ans, également cinquième du combiné par équipes lundi à 13 centièmes du bronze et huitième de la descente.

"Aujourd'hui, j'ai un mélange de beaucoup de fierté sur l'ensemble de ma semaine et beaucoup de déception."

(Reportage de Martyn Herman, version française Vincent Daheron, édité par Sophie Louet)

Sport
