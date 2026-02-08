 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

JO 2026/Ski alpin-Lindsey Vonn, déjà blessée au genou, chute dans la descente
information fournie par Reuters 08/02/2026 à 12:24

(Actualisé avec détails)

CORTINA D'AMPEZZO, Italie, 8 février (Reuters) - L 'Américaine Lindsey Vonn a chuté dimanche dans la première partie de la descente olympique de Cortina d'Ampezzo dont elle a pris le départ malgré une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, une contusion osseuse et des lésions au ménisque.

La championne olympique de la descente 2010, âgée de 41 ans, avait subi cette sérieuse blessure lors d'une lourde chute à Crans-Montana (Suisse) la semaine dernière.

Partie avec le dossard 13, elle a été déséquilibrée sur une bosse en début de tracé lors d'une courbe sur la droite, une quinzaine de secondes après son départ.

Restée de longues minutes au sol, hurlant de douleur, la double championne du monde (descente et super-G en 2009) a été évacuée en hélicoptère sous les acclamations du public italien.

L'une des plus grandes skieuses de l'histoire, deuxième au nombre de victoires en Coupe du monde derrière sa compatriote Mikaela Shiffrin (84 contre 108), Lindsey Vonn avait fait le pari de revenir à la compétition l'année dernière, après près de six ans d'absence, pour vivre ses cinquièmes Jeux olympiques.

L'Américaine avait retrouvé son meilleur niveau ces derniers mois. Jusqu'à sa chute à Crans-Montana, une course finalement annulée, elle était montée sur le podium des cinq descentes de la saison, dont deux victoires à

Saint-Moritz

(Suisse) et Zaunchensee (Autriche).

Victorieuse à 12 reprises sur cette piste au cours de sa carrière, la triple médaillée olympique avait pris part aux deux entraînements officiels, prenant même la troisième place samedi.

(Reportage d'Alan Baldwin, version française Vincent Daheron, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Sport
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank