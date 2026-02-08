JO 2026/Ski alpin-Lindsey Vonn, déjà blessée au genou, chute dans la descente

(Actualisé avec détails)

CORTINA D'AMPEZZO, Italie, 8 février (Reuters) - L 'Américaine Lindsey Vonn a chuté dimanche dans la première partie de la descente olympique de Cortina d'Ampezzo dont elle a pris le départ malgré une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, une contusion osseuse et des lésions au ménisque.

La championne olympique de la descente 2010, âgée de 41 ans, avait subi cette sérieuse blessure lors d'une lourde chute à Crans-Montana (Suisse) la semaine dernière.

Partie avec le dossard 13, elle a été déséquilibrée sur une bosse en début de tracé lors d'une courbe sur la droite, une quinzaine de secondes après son départ.

Restée de longues minutes au sol, hurlant de douleur, la double championne du monde (descente et super-G en 2009) a été évacuée en hélicoptère sous les acclamations du public italien.

L'une des plus grandes skieuses de l'histoire, deuxième au nombre de victoires en Coupe du monde derrière sa compatriote Mikaela Shiffrin (84 contre 108), Lindsey Vonn avait fait le pari de revenir à la compétition l'année dernière, après près de six ans d'absence, pour vivre ses cinquièmes Jeux olympiques.

L'Américaine avait retrouvé son meilleur niveau ces derniers mois. Jusqu'à sa chute à Crans-Montana, une course finalement annulée, elle était montée sur le podium des cinq descentes de la saison, dont deux victoires à

Saint-Moritz

(Suisse) et Zaunchensee (Autriche).

Victorieuse à 12 reprises sur cette piste au cours de sa carrière, la triple médaillée olympique avait pris part aux deux entraînements officiels, prenant même la troisième place samedi.

(Reportage d'Alan Baldwin, version française Vincent Daheron, édité par Jean-Stéphane Brosse)