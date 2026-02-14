JO 2026/Ski alpin-Le Brésilien Pinheiro Braathen en or sur le slalom géant, premier Sud-Américain médaillé aux Jeux d'hiver

Le Brésilien Lucas Pinheiro Braathen a été sacré samedi champion olympique du slalom géant à Bormio (Italie) et permet à l'Amérique du Sud de décrocher la première médaille de son histoire aux Jeux olympiques d'hiver.
Dernier à s'élancer en deuxième manche après avoir écrasé la première (un seul concurrent sous la seconde et demie de retard), le skieur de 25 ans a devancé deux Suisses : le tenant du titre Marco Odermatt (+ 0''58) et Loïc Meillard (+ 1''17).
Né à Oslo, Lucas Pinheiro Braathen représentait auparavant la Norvège avant de prendre sa retraite à la surprise générale en octobre 2023. Il avait annoncé son retour quatre mois plus tard sous les couleurs brésiliennes, pays de sa mère.
Le Français Léo Anguenot a pris la sixième place (+ 1''99) pour sa première participation.
(Reportage de Martyn Herman, version française Vincent Daheron)
