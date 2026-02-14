 Aller au contenu principal
JO 2026/Ski alpin-Le Brésilien Pinheiro Braathen en or sur le slalom géant, premier Sud-Américain médaillé aux Jeux d'hiver
information fournie par Reuters 14/02/2026 à 14:32

Le Brésilien Lucas Pinheiro Braathen a été sacré samedi champion olympique du slalom géant à Bormio (Italie) et permet à l'Amérique du Sud de décrocher la première médaille de son histoire aux Jeux olympiques d'hiver.

Dernier à s'élancer en deuxième manche après avoir écrasé la première (un seul concurrent sous la seconde et demie de retard), le skieur de 25 ans a devancé deux Suisses : le tenant du titre Marco Odermatt (+ 0''58) et Loïc Meillard (+ 1''17).

Né à Oslo, Lucas Pinheiro Braathen représentait auparavant la Norvège avant de prendre sa retraite à la surprise générale en octobre 2023. Il avait annoncé son retour quatre mois plus tard sous les couleurs brésiliennes, pays de sa mère.

Le Français Léo Anguenot a pris la sixième place (+ 1''99) pour sa première participation.

(Reportage de Martyn Herman, version française Vincent Daheron)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

