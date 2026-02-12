JO 2026/Ski alpin-La Française Miradoli médaillée d'argent sur le super-G derrière Brignone, sacrée dix mois après une grave blessure

(Actualisé avec déclarations Brignone)

Romane Miradoli a décroché jeudi la médaille d'argent sur le super-G des Jeux olympiques de Milan-Cortina et rapporte une huitième médaille à la France. La Tricolore de 31 ans a été devancée (+ 0''41) par l'Italienne Federica Brignone (1'23''41), championne olympique dix mois après une grave blessure, tandis que l'Autrichienne Cornelia Hütter a pris le bronze (+ 0''52) pour un centième devant sa compatriote Ariane Raedler.

C'est la première médaille olympique d'une skieuse alpine française depuis l'argent de Laure Pequegnot sur le slalom de Salt Lake City 2002.

"Je n'ai vraiment pas les mots, c'est incroyable. C'est vrai que j'en ai rêvé mais entre en rêver et réussir à faire ce qu'il faut sur les skis pour arriver en bas avec ça...", a-t-elle réagi sur France TV.

"Avant la descente, j'avais envie de rentrer chez moi parce que ça n'allait pas du tout et là, j'ai réussi à trouver ce qu'il fallait pour mettre une manche comme ça. C'est magique."

Seizième de la descente dimanche puis éliminée du combiné par équipes mardi après la sortie de piste en slalom de Marie Lamure, Romane Miradoli enregistre sa première médaille lors d'une grande compétition internationale.

En Coupe du monde, elle compte cinq podiums individuels, dont une victoire lors du super-G de Lenzerheide (Suisse) en 2022. En décembre, elle avait pris la deuxième place de celui de Saint-Moritz (Suisse).

Sur la plus haute marche du podium, Federica Brignone a réalisé un come-back retentissant, dix mois après avoir souffert de multiples fractures de la jambe gauche et d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou lors des championnats d'Italie.

La Transalpine de 35 ans n'a repris le ski que fin novembre puis la compétition le 20 janvier, à Kronplatz (Italie), avec une sixième place déjà impressionnante en slalom géant.

"J'ai essayé de toujours être dans le sens de la pente et d'attaquer. Je ne m'attendais à rien d'autre", a déclaré la double championne du monde.

"Non, jamais", a-t-elle répondu lorsqu'il lui a été demandé si elle pensait pouvoir remporter l'or si peu de temps après sa reprise. "C'est peut-être pour ça que je l'ai fait, parce qu'aujourd'hui j'étais une outsider, mais je sais ce que je peux faire avec mes skis. C'est fou, je ne réalise pas encore."

Elle a donc ravi son premier sacre olympique dès sa quatrième course depuis sa reprise, après également une 18e place sur le super-G de Crans-Montana (Suisse) et la 10e place sur la descente olympique, dimanche.

L'une des porte-drapeaux de la délégation italienne lors de la cérémonie d'ouverture avait déjà récolté le bronze et l'argent en slalom géant, respectivement en 2018 et 2022, ainsi que le bronze du combiné alpin en 2022.

Les autres Françaises Camille Cerutti et Laura Gauché ont pris respectivement la huitième (+ 1''03) et 12e place (+ 1''61) sur un parcours piégeux, où 17 des 43 engagées n'ont pas terminé la manche.

La championne olympique

de la descente, l'Américaine Breezy Johnson, ou encore l'Allemande Emma Aicher et l'Italienne Sofia Goggia sont notamment parties à la faute.

