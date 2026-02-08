 Aller au contenu principal
JO 2026/Ski alpin-L'Américaine Johnson sacrée sur la descente, Vonn chute lourdement
information fournie par Reuters 08/02/2026 à 13:14

CORTINA D'AMPEZZO, Italie, 8 février (Reuters) - L 'Américaine Breezy Johnson a remporté dimanche son premier titre olympique lors d'une descente de Cortina d'Ampezzo (Italie) marquée par la lourde chute de sa compatriote Lindsey Vonn, évacuée en hélicoptère alors qu'elle avait pris le départ malgré une sérieuse blessure au genou gauche.

Championne du monde en titre de la discipline, Breezy Johnson a dompté la piste Olimpia delle Tofane en 1'36"10, s'imposant avec quatre centièmes d'avance sur l'Allemande Emma Aicher, médaillée d'argent, et 59 centièmes sur l'Italienne Sofia Goggia, selon les résultats provisoires.

Partie avec le dossard 6, l'Américaine de 30 ans a principalement creusé son avance dans le quatrième des cinq secteurs de la piste olympique pour succéder à la Suissesse Corinne Suter.

Neuf jours après avoir subi une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, une contusion osseuse et des lésions au ménisque à Crans-Montana (Suisse), la championne olympique 2010 de la descente Lindsey Vonn a lourdement chuté en début de tracé, une quinzaine de secondes après son départ avec le dossard 13.

(Reportage d'Alan Baldwin, version française Vincent Daheron, édité par Jean-Stéphane Brosse)

