JO 2026-Pinturault non sélectionné pour les Jeux de Milan-Cortina
information fournie par Reuters 26/01/2026 à 12:21

(Actualisé avec absence Muffat-Jeandet)

Alexis Pinturault ne participera pas à ses quatrièmes Jeux olympiques à Milan-Cortina, du 6 au 22 février, a annoncé lundi le Comité national olympique et sportif français (CNOSF), qui a révélé la liste des skieurs alpins sélectionnés dans laquelle ne figure pas le triple médaillé olympique.

Vice-champion olympique du combiné en 2018 et médaillé de bronze en slalom géant en 2014 et 2018, le Savoyard de 34 ans a pâti du nombre restreint de places allouées à l'équipe de France masculine de ski alpin par la Fédération internationale de ski et de snowboard (FIS). La France a bénéficié de sept quotas, peu importe la discipline.

Parmi les sélectionnés figurent logiquement Clément Noël, champion olympique en titre du slalom et trois podiums en Coupe du monde cette saison dont une victoire à Madonna di Campiglio (Italie), et Paco Rassat, qui a remporté cet hiver les slaloms de Gurgl (Autriche) et d'Adelboden (Suisse).

Les deux autres Tricolores à être montés sur un podium cette saison, Maxence Muzaton sur la descente de Kitzbühel (Autriche) samedi et Léo Anguenot au slalom géant d'Adelboden, feront également le voyage aux Jeux tout comme Nils Allègre et Nils Alphand, qui ont signé quelques places d'honneur depuis le début de saison.

Le premier a terminé au pied du podium d'une descente et du super-G de Val Gardena (Italie) puis cinquième de la descente de Kitzbühel samedi tandis que le second a pris respectivement la cinquième et la quatrième place des deux descentes de Val Gardena.

Le slalomeur Steven Amiez, à quatre reprises dans le top 10 cette saison, complète la sélection. Le coup est dur pour Alexis Pinturault, qui avait décidé en mars dernier de prolonger sa carrière avec les Jeux olympiques de Milan-Cortina dans le viseur. La retraite sportive avait traversé son esprit après ses grosses blessures des deux dernières années. Le triple champion du monde s'était d'abord rompu le ligament croisé antérieur du genou gauche en janvier 2024 avant de subir une fracture du plateau tibial interne et une lésion du ménisque interne du genou droit un an plus tard à Kitzbühel.

Vainqueur du classement général de la Coupe du monde en 2021, le skieur de Courchevel (Savoie), qui ne participe désormais qu'en slalom géant, compte une 11e place pour meilleur résultat cette saison, à Beaver Creek (États-Unis) début décembre. L'athlète aux 34 victoires en Coupe du monde, un record pour un Français, n'est plus monté sur le podium sur le circuit depuis mars 2023.

Victor Muffat-Jeandet, médaillé de bronze du combiné en 2018, n'a pas non plus été sélectionné et ne peut donc pas poursuivre sa candidature pour être porte-drapeau.

Ils ne sont plus que quatre hommes (Kevin Aymoz, Guillaume Cizeron, Adam Siao Him Fa et Clément Noël) et deux femmes (Chloé Trespeuch et Julia Nirani-Pereira) candidats pour les rôles de porte-drapeaux.

Le binôme, élu par les athlètes de la délégation française, sera dévoilé vendredi.

Sport
