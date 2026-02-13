JO 2026/Patinage artistique-L'immense surprise Shaidorov, sacré loin devant Malinin et Siao Him Fa

Le Kazakh Mikhail Shaidorov a été sacré vendredi champion olympique de patinage artistique à la surprise générale, alors que l'immense favori américain Ilia Malinin est complètement passé à côté, terminant huitième.

Les Japonais Yuma Kagiyama et Shun Sato ont respectivement pris l'argent et le bronze tandis que les Français Adam Siao Him Fa et Kevin Aymoz ont terminé septième et 11e.

Premier après le programme court, mardi, avec plus de cinq points d'avance sur son dauphin, Ilia Malinin a complètement manqué son programme libre, chutant à deux reprises. Le double champion du monde en titre et tout récent champion olympique par équipes n'a obtenu que le 15e score du programme libre, le faisant dégringoler à la huitième place finale.

"Ce n'était pas du tout une bonne performance. C'était mental, trop de stress émotionnellement. Juste avant d'entrer sur la glace, tous les souvenirs de ma vie me sont remontés. Et c'est peut-être cela qui m'a submergé", a réagi le prodige de 21 ans sur France TV.

"J'ai vécu beaucoup de traumatismes dans ma vie, j'ai essayé de les refouler, mais ils ont refait surface et ce n'était pas agréable, donc j'ai encore du mal à digérer tout ça."

Adam Siao Him Fa a, lui aussi, passé une soirée compliquée. Le Bordelais de 25 ans se présentait sur la glace avec le troisième meilleur score à l'issue du programme court mais il est également passé à côté vendredi, chutant dès son premier saut.

Avec le 12e score du programme libre, le double champion d'Europe s'est finalement classé septième, juste devant Ilia Malinin.

"Je suis extrêmement déçu. Je m'étais préparé dans les meilleures conditions, j'avais toutes les clés en main et je n'ai pas été au rendez-vous donc forcément, c'est décevant. Je suis assez triste et en colère", a-t-il reconnu sur France TV.

C'est donc Mikhail Shaidorov, vice-champion du monde en titre, qui a raflé la mise alors qu'il n'était que cinquième après le programme court.

(Reportage de Lori Ewing, version française Vincent Daheron)