JO 2026-Mathis Desloges décroche la première médaille française avec l'argent en skiathlon

Mathis Desloges a décroché dimanche la première médaille de la délégation française aux Jeux olympiques de Milan-Cortina avec l'argent en ski de fond, sur l'épreuve du skiathlon.

Le fondeur de 23 ans a été battu par le Norvégien Johannes Klaebo et devance un autre Norvégien, Martin Nyenget, médaillé de bronze.

(Rédigé par Vincent Daheron)