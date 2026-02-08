Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
JO 2026-Mathis Desloges décroche la première médaille française avec l'argent en skiathlon
information fournie par Reuters•08/02/2026 à 13:24
Mathis Desloges a décroché
dimanche la première médaille de la délégation française aux
Jeux olympiques de Milan-Cortina avec l'argent en ski de fond,
sur l'épreuve du skiathlon.
Le fondeur de 23 ans a été battu par le Norvégien Johannes
Klaebo et devance un autre Norvégien, Martin Nyenget, médaillé
de bronze.
L'Américaine Breezy Johnson a remporté dimanche son premier titre olympique lors d'une descente de Cortina d'Ampezzo (Italie) marquée par la lourde chute de sa compatriote Lindsey Vonn, évacuée en hélicoptère alors qu'elle avait pris le départ malgré une sérieuse ...
Une question d'"exemplarité", "la seule décision possible", "il était temps" : la classe politique était unanime dimanche au lendemain de la démission de Jack Lang - mis en cause pour ses liens avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein - de la présidence de l'Institut ...
Mathis Desloges a décroché dimanche la première médaille de la délégation française aux Jeux olympiques de Milan-Cortina avec l'argent en ski de fond, sur l'épreuve du skiathlon. Derrière la légende norvégienne Johannes Klaebo, qui a remporté son sixième titre ...
L'Américaine Lindsey Vonn a chuté dimanche dans la première partie de la descente olympique de Cortina d'Ampezzo dont elle a pris le départ malgré une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, une contusion osseuse et des lésions au ménisque. La championne ...
