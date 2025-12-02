JO 2026-Les skieurs et snowboardeurs russes et biélorusses peuvent participer aux épreuves qualificatives, dit le TAS

(Actualisé avec détails)

Les athlètes russes et biélorusses doivent être autorisés à participer aux compétitions organisées par la Fédération internationale de ski et de snowboard (FIS) s'ils répondent aux critères du Comité international olympique (CIO) concernant les athlètes individuels neutres, a déclaré mardi le Tribunal arbitral du sport (TAS).

Le conseil de la FIS avait décidé en octobre, lors d'un vote, d'interdire les athlètes russes et biélorusses de participer aux épreuves qualificatives pour les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de Milan-Cortina 2026.

La Fédération russe de ski (RSF) et l'Union biélorusse de ski (BSU) avaient fait appel de cette décision devant le TAS, ainsi que 17 athlètes des deux pays.

"Les deux comités du TAS ont statué que les athlètes russes et biélorusses qui répondent aux critères d'éligibilité d'athlètes individuels neutres (AIN) du Comité international olympique devaient être autorisés à participer aux épreuves de qualification de la FIS", a déclaré le TAS dans un communiqué.

En revanche, "les demandes de la BSU concernant la manière d'établir et d'appliquer les critères AIN ont été rejetées, car elles relèvent toujours de la compétence de la FIS", a précisé le TAS.

Le CIO a annoncé en septembre que les athlètes russes et biélorusses seraient autorisés à participer

sous bannière neutre

aux JO de Milan-Cortina, du 6 au 22 février, sans drapeau ni hymne national.

La semaine dernière, la CIO a annoncé les trois premiers athlètes russes et biélorusses autorisés à participer sous bannière neutre aux Jeux en Italie. Il s'agit de deux patineurs artistiques russes (un homme et une femme) et d'une patineuse artistique biélorusse.

(Rédigé par Chiranjit Ojha à Bangalore, version française Vincent Daheron, édité par Sophie Louet)