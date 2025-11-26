JO 2026-La flamme des Jeux de Milan-Cortina allumée à Olympie

par Karolos Grohmann

La flamme des Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina 2026 a été allumée mercredi à Olympie (Grèce) lors d'une cérémonie réduite et en intérieur en raison d'alertes sur les conditions météorologiques, marquant ainsi la dernière ligne droite pour les organisateurs à un peu plus de deux mois de la cérémonie d'ouverture.

La cérémonie traditionnelle, qui se déroule habituellement dans le stade où les Jeux sont nés dans la Grèce antique et lors de laquelle des actrices incarnent des prêtresses pour allumer la flamme à partir des rayons du soleil, a été supprimée à l'avance en raison d'alertes de fortes pluies.

Au lieu de cela, sous un soleil finalement radieux à l'extérieur, les officiels ont assisté à une cérémonie réduite dans le musée olympique. Une vidéo de l'allumage de la flamme, enregistrée lors de la répétition de lundi dans le stade antique, a été diffusée avant que la flamme ne soit transportée dans le musée pour l'allumage de la torche qui servira au relais.

Après un relais d'une semaine en Grèce, la flamme sera remise le 4 décembre à Athènes aux organisateurs des Jeux italiens. Le relais en Italie durera ensuite plusieurs mois.

Les Jeux olympiques auront lieu du 6 au 22 février.

