JO 2026-La flamme des Jeux de Milan-Cortina allumée à Olympie

(Actualisé avec détails, déclaration de la présidente du comité)

par Karolos Grohmann

La flamme des Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina 2026 a été allumée mercredi à Olympie (Grèce) lors d'une cérémonie réduite et en intérieur en raison d'alertes sur les conditions météorologiques, marquant ainsi la dernière ligne droite pour les organisateurs à un peu plus de deux mois de la cérémonie d'ouverture.

La cérémonie traditionnelle, qui se déroule habituellement dans le stade où les Jeux sont nés dans la Grèce antique et lors de laquelle des actrices incarnent des prêtresses pour allumer la flamme à partir des rayons du soleil, a été supprimée à l'avance en raison de prévisions météorologiques pluvieuses.

Au lieu de cela, sous un soleil finalement radieux à l'extérieur, les officiels ont assisté à une cérémonie réduite dans le musée olympique. Une vidéo de l'allumage de la flamme, enregistrée lors de la répétition de lundi dans le stade antique, a été diffusée avant que la flamme ne soit transportée dans le musée pour l'allumage de la torche qui servira au relais.

Le rameur grec Petros Gaidatzis, médaillé de bronze aux Jeux de Paris, a été le premier relayeur à quitter le musée, rapidement rejoint par la multiple médaillée olympique italienne de ski de fond Stefania Belmondo.

Après un relais d'une semaine en Grèce, la flamme sera remise le 4 décembre à Athènes aux organisateurs des Jeux italiens. Le relais en Italie durera ensuite plusieurs mois.

"La cérémonie d'aujourd'hui nous rappelle ce que représentent les Jeux olympiques : rassembler les peuples dans une compétition pacifique, dans l'amitié et le respect", a déclaré Kirsty Coventry, la présidente du Comité international olympique (CIO), dans un bref discours.

Élue à la tête de l'instance en mars dernier, la Zimbabwéenne vivra ses premiers Jeux olympiques à ce poste du 6 au 22 février.

(Reportage Karolos Grohmann, version française Vincent Daheron, édité par Augustin Turpin)