JO 2026/Hockey sur glace-Les Bleus battus par la Suisse pour leur entrée en lice

(Actualisé avec déclarations)

par Amy Tennery

L'équipe de France masculine de hockey sur glace a subi jeudi une lourde défaite contre la Suisse (4-0) pour son entrée en lice aux Jeux olympiques de Milan-Cortina.

Le début de match des Français a été catastrophique avec deux buts encaissés après seulement trois minutes et six secondes de jeu : d'abord de Damien Riat, puis de Janis Moser.

La deuxième nation mondiale, double vice-championne du monde en titre, a ensuite creusé l'écart dans les dix dernières minutes du match grâce au doublé de Timo Meier (51e, 57e).

"Je pense qu'on a bien joué pendant 40 minutes. On n'a pas bien joué dans les dix premières et les dix dernières et ça nous a coûté le match", a regretté le gardien Antoine Keller.

Les Bleus, qui retrouvent les Jeux 24 ans après leur dernière participation, enchaîneront vendredi face à la République tchèque, championne du monde 2024, avant un dernier match de tour préliminaire dimanche contre le Canada, nonuple champion olympique.

"Je pense qu'on sera bien meilleur que ça. On doit juste rester positif, apprendre de nos petites erreurs. Je vais regarder quelques vidéos, essayer d'être prêt dès le début et d'être meilleur qu'aujourd'hui", a déclaré l'attaquant Alexandre Texier, seul joueur français à évoluer en NHL, la toute puissante ligue nord-américaine.

(Reportage d'Amy Tennery, version française Vincent Daheron, édité par Kate Entringer)