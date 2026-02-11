JO 2026-Doublé historique en biathlon, Laffont prend sa revanche

par Vincent Daheron

La journée de mercredi a été la plus prolifique jusqu'à présent pour l'équipe de France aux Jeux olympiques de Milan-Cortina avec le doublé de Julia Simon et Lou Jeanmonnot en biathlon et la médaille de bronze de Perrine Laffont en ski de bosses.

La délégation française totalise désormais six médailles, dont deux en or, avant le passage dans la soirée des danseurs sur glace Guillaume Cizeron et Laurence Fournier Beaudry, en tête après la danse rythmique.

Particulièrement attendue pour atteindre l'objectif du top cinq au tableau des médailles, l'équipe de France de biathlon confirme son statut de locomotive.

Après l'or du relais mixte dimanche et l'argent d'Eric Perrot mardi, Julia Simon et Lou Jeanmonnot ont apporté une troisième et quatrième médaille en trois courses disputées. Les Françaises ont dominé l'individuel 15 km devant la surprenante bulgare Lora Hristova.

Championne du monde en titre de la spécialité, Julia Simon a décroché son premier sacre olympique individuel, trois jours après avoir participé au relais mixte doré. Également relayeuse dimanche, Lou Jeanmonnot, leader du classement général de la Coupe du monde, a glané sa première médaille individuelle aux Jeux dès sa première course.

Jamais auparavant l'équipe de France de biathlon n'avait réussi un tel doublé aux Jeux olympiques.

Sixième, Camille Bened n'est pas passée loin d'offrir un triplé retentissant. Elle n'a manqué que sa 20e et dernière balle.

Quelques minutes plus tôt, et plus à l'ouest de l'Italie, Perrine Laffont décrochait la médaille de bronze en ski de bosses. Championne olympique en 2018, l'Ariégeoise de 27 ans avait vécu une grande déception en 2022 en échouant au pied du podium.

Elle a failli vivre pareille mésaventure mercredi mais la tenante du titre, l'Australienne Jakara Anthony, a commis une sortie de piste alors qu'elle était la dernière à s'élancer et pouvait bouter la Française hors du podium.

C'est une belle revanche pour Perrine Laffont, qui faisait son retour à la compétition de haut niveau après une contusion osseuse subie au genou droit en décembre dernier.

Le skieur alpin Nils Allègre a vécu, quant à lui, une immense déception sur le super-G avec une quatrième place, à seulement trois centièmes du podium sur une épreuve remportée par Franjo von Allmen. Le Suisse de 24 ans a remporté sa troisième médaille d'or dans ces Jeux en autant de courses disputées.

Il est devenu le premier skieur à réaliser le doublé sur la descente et le super-G lors de la même édition des Jeux. Il est également le premier skieur alpin masculin à remporter trois médailles d'or dans les mêmes JO depuis le Français Jean-Claude Killy en 1968 à Grenoble (Isère).

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Sophie Louet)