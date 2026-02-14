 Aller au contenu principal
JO 2026/Biathlon-Les Françaises Michelon et Jeanmonnot en argent et bronze sur le sprint, Kirkeeide sacrée
information fournie par Reuters 14/02/2026 à 16:04

(Actualisé avec détails)

L'équipe de France de biathlon a poursuivi samedi sa formidable moisson de médailles aux Jeux olympiques de Milan-Cortina grâce à Océane Michelon et Lou Jeanmonnot, respectivement en argent et en bronze du sprint derrière la Norvégienne Maren Kirkeeide.

La délégation française compte désormais 12 médailles, dont sept en biathlon.

Maren Kirkeeide s'est imposée en 20'40''8, avec 3''8 d'avance sur Océane Michelon et 23''7 sur Lou Jeanmonnot.

Pour sa première course aux Jeux olympiques, Océane Michelon est passée tout proche du sacre. Avec un 10/10 au tir et le troisième temps de ski, elle n'a été battue que par Maren Kirkeeide, qui monte à 22 ans sur son premier podium olympique.

Lou Jeanmonnot, déjà médaillée d'or sur le relais mixte et d'argent sur l'individuel, a récolté le métal qui lui manquait. Avec le deuxième temps de ski, elle ne doit sa troisième place qu'à une erreur commise sur le tir debout.

Les deux Françaises sont en outre particulièrement bien placées pour la poursuite de dimanche, lors de laquelle les écarts du sprint sont conservés pour l'ordre de départ.

La championne olympique de l'individuel Julia Simon a terminé 34e (+1'55''8, deux fautes) et Justine Braisaz-Bouchet a pris la 62e place (+2'43''6, quatre fautes). Cette dernière ne disputera pas la poursuite, pour laquelle les 60 premières du sprint sont engagées.

(Reportage de Philip O'Connor, version française Vincent Daheron, édité par Benjamin Mallet)

Sport
L'offre BoursoBank