JO 2026/Biathlon-Le relais mixte décroche la première médaille d'or de la France
information fournie par Reuters 08/02/2026 à 15:34

(Actualisé avec détails, déclarations)

Le relais mixte français de biathlon a offert dimanche la première médaille d'or de la délégation française aux Jeux olympiques de Milan-Cortina. Eric Perrot, Quentin Fillon Maillet, Lou Jeanmonnot et Julia Simon ont devancé l'Italie (+25"8) et l'Allemagne (+1'05"3) pour décrocher la deuxième médaille française de ces Jeux après l'argent de Mathis Desloges en ski de fond.

Double champion du monde en titre, le relais mixte tricolore a été à la hauteur des attentes et de son statut de favori pour lancer parfaitement l'équipe de France de biathlon.

Les Bleus montent sur le podium olympique pour la troisième édition consécutive après le titre en 2018 à Pyeongchang (Corée du Sud) et l'argent en 2022 à Pékin.

Bien lancée par le leader de la Coupe du monde Eric Perrot, l'équipe de France a quelque peu reculé après le relais de Quentin Fillon Maillet.

Le désormais sextuple médaillé olympique, à une unité du recordman français des Jeux d'hiver Martin Fourcade, a passé le relais à Lou Jeanmonnot en troisième position, à 21 secondes de la tête de course après ses cinq pioches au tir.

La leader de la Coupe du monde féminine a été impressionnante, dans la lignée de son début de saison avec ses sept podiums individuels, dont trois victoires. Elle a d'abord ramené les Bleus à six secondes de la première place après son tir couché avant de passer en tête entre les deux passages au pas de tir grâce à sa vitesse sur les skis.

Puis son sans-faute au tir debout lui a permis de poursuivre sa course en tête. Elle a ensuite creusé un gros écart sur la piste pour passer le relais à Julia Simon avec 18 secondes d'avance sur la deuxième place.

"Ce sont des beaux moments. Je suis vraiment contente, sur les skis je me sentais bien", a reconnu Lou Jeanmonnot. "De manière générale, le (tir) debout je me sentais bien aussi, c'était un régal."

"PLUS GRAND QUE TOUT"

Grâce à un tir couché supersonique, Julia Simon a conservé son avance pour se présenter seule au tir debout où, malgré la tension de l'événement, elle a de nouveau réussi un cinq sur cinq à une vitesse folle.

Avec 20 secondes d'avance à l'entame du dernier tour, elle n'avait plus qu'à filer vers le sacre olympique. La biathlète des Saisies (Savoie) a pu profiter de la dernière ligne droite et passer la ligne les bras levés pour son premier titre olympique à titre personnel.

"J'ai fait un très beau relais mais c'est un beau travail d'équipe", a-t-elle réagi sur France TV. "Je me suis vraiment amusée. Je suis très, très satisfaite de la manière dont j'ai déroulé cette course."

Julia Simon était déjà du relais argenté en 2022 tout comme Quentin Fillon Maillet, qui ajoute un troisième sacre olympique à son palmarès.

"Franchement, c'est dingue, ça a beau être la sixième médaille, c'est incroyable. Le titre olympique, c'est autre chose, c'est différent, c'est plus grand que tout", a déclaré "QFM".

Lou Jeanmonnot et Eric Perrot ont, eux, ouvert leur compteur dès leur première course aux Jeux olympiques.

"C'est magique. Je pense que je ne réalise pas encore tout à fait, ce sont des événements tellement grands", a savouré Eric Perrot sur France TV.

(Reportage de Philip O'Connor, version française Vincent Daheron, édité par Tangi Salaün)

