JO 2026/Biathlon-Le Français Eric Perrot en argent sur l'individuel 20 km, le Norvégien Botn sacré

(Actualisé avec précisions et contexte)

Eric Perrot a décroché mardi la médaille d'argent sur l'individuel 20 km de biathlon aux Jeux olympiques de Milan-Cortina, la troisième de la délégation française.

Le biathlète de 24 ans s'est intercalé entre les Norvégiens Johan-Olav Botn, médaillé d'or avec 14''8 d'avance, et Sturla Holm Laegreid, en bronze (+ 48''3).

Médaillé d'or avec le relais mixte dimanche pour sa première course aux Jeux olympiques, Eric Perrot a confirmé mardi dès son premier départ individuel aux JO.

Particulièrement attendu en tant que leader du classement général de la Coupe du monde et champion du monde en titre de l'individuel, cette épreuve où chaque faute au tir est sanctionnée d'une minute de pénalité, le chef de file de l'équipe de France a répondu aux attentes.

"C'est un mix d'émotions entre une joie unique de pouvoir être sur ce podium olympique, c'est quand même magique. Mais c'est dur de savourer tout de suite parce que j'ai aussi de la frustration, j'ai envie de pouvoir gagner ces courses", a-t-il réagi sur France TV. "Il en faut beaucoup pour être champion olympique et grand bravo à Johan-Olav qui a été monstrueux avec son 20/20. Ce sont des moments magiques, il faut juste que je digère cette grosse ambition que j'ai toujours. Mais quelle joie, ce sont des rêves d'enfants."

Auteur d'un 19/20 derrière la carabine, dont un dernier tir très solide malgré l'enjeu, lâchant seulement une balle sur le deuxième tir, le Tricolore était en grande forme sur les skis mais n'a rien pu faire face au tir parfait de Johan-Olav Botn, seul biathlète avec le Finlandais Olli Hiidensalo (quatrième) à réussir le sans-faute.

Le Norvégien de 26 ans, actuel quatrième de la Coupe du monde, succède au Français Quentin Fillon Maillet au palmarès de l'individuel aux Jeux olympiques.

"Oui Sivert, on l'a fait", s'est-il écrié après le passage de la ligne, en hommage à son coéquipier Sivert Guttorm Bakken, décédé en décembre dernier à 27 ans.

"Grand respect pour ce qu'il a pu faire, il a vécu de moments difficiles avec la mort de son coéquipier dans sa chambre. Il mérite largement de gagner aujourd'hui", a salué Eric Perrot.

Le Savoyard confirme sa très bonne forme entrevue sur les deux dernières étapes de la Coupe du monde, en janvier, avec trois podiums consécutifs, dont deux victoires à Nove Mesto (République tchèque).

Avec Johan-Olav Botn, ils font d'ailleurs partie des trois biathlètes les plus victorieux depuis le début de saison de Coupe du monde (trois succès chacun), derrière l'Italien Tommaso Giacomel (quatre victoires) qui a déçu à domicile avec une sixième place (17/20 au tir).

Sturla Holm Laegreid, champion du monde de l'individuel en 2021, a décroché sa première médaille individuelle aux Jeux, quatre ans après son sacre sur le relais masculin.

Malgré le meilleur temps de ski, Quentin Fillon Maillet a commis quatre fautes sur le pas de tir et a terminé huitième. Les deux autres Français Fabien Claude et Emilien Jacquelin ont pris respectivement la 17e et la 55e place.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Blandine Hénault)