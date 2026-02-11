 Aller au contenu principal
JO 2026/Biathlon-"J'aimerais qu'on me foute la paix", dit Simon après son titre
information fournie par Reuters 11/02/2026 à 17:40

Au passage de la ligne d'arrivée après 15 km d'un individuel qu'elle a remporté mercredi, Julia Simon a posé le doigt sur la bouche face à la caméra, comme un geste adressé à ses détracteurs, plus de trois mois après sa condamnation pour avoir utilisé la carte bancaire d'une coéquipière et d'un membre du staff.

"Maintenant, ce que j'aimerais, c'est qu'on me foute la paix, en toute honnêteté. Parce que j'ai encore lu des choses hier soir qui ne font pas plaisir", a-t-elle tonné sur Eurosport, quelques dizaines de minutes après avoir décroché son premier titre olympique sur une course individuelle.

En octobre, la biathlète de 29 ans avait été condamnée à trois mois de prison avec sursis et 15.000 euros d'amende par le tribunal correctionnel d'Albertville (Savoie) pour vol, escroquerie et tentative d’escroquerie.

Elle avait été déclarée coupable d'avoir utilisé à plusieurs reprises la carte bancaire de sa coéquipière en équipe de France Justine Braisaz-Bouchet et d'un membre de l'encadrement pour effectuer des achats en ligne.

Des faits remontant à 2022 qu'elle avait finalement reconnus après les avoir préalablement contestés en octobre 2023 et en mars 2025.

Début novembre, la commission de discipline de la Fédération française de ski l'avait suspendue six mois, dont un mois ferme.

La décuple championne du monde, dont quatre en individuel, avait donc été privée de la première manche de la Coupe du monde à Östersund (Suède) avant de retrouver l'équipe de France en décembre.

"Je pense que j'ai prouvé que j'avais ma place aujourd'hui, déjà avant. Je pense que je n'ai plus rien à prouver à personne et maintenant j'aimerais juste qu'on me laisse faire mon biathlon", a poursuivi Julia Simon. "La page a été tournée au sein de l'équipe, on a parlé, on est là pour gagner des médailles, pour faire du biathlon et aujourd'hui, on l'a encore montré."

"Alors maintenant, arrêtez, que ce soit les médias ou les gens, ce serait vraiment appréciable pour tout le monde."

Un peu en retrait sur ses courses de reprise en décembre à Hochfilzen (Autriche), 19e du sprint et 21e de la poursuite, avec des temps de ski éloignés de ses meilleures années, la lauréate de la Coupe du monde 2023 est montée progressivement en forme.

Au point de retrouver le podium avec une troisième place du sprint d'Oberhof (Allemagne) puis sa première victoire depuis sa condamnation lors de la mass start de Nove Mesto (République tchèque), dernière course avant les JO.

En Italie, quatre ans après l'argent sur le relais mixte, elle compte déjà deux titres en deux courses avec le relais mixte et l'individuel.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Sophie Louet)

Sport
