JO 2026/Biathlon-Fillon Maillet dans la légende du sport français

Comme un symbole : Martin Fourcade a remis mardi la médaille d'or du relais masculin de biathlon à Quentin Fillon Maillet qui permet à ce dernier de le déposséder du record de récompenses pour un Français aux Jeux olympiques d'hiver.

Champion olympique de Milan-Cortina avec ses coéquipiers Fabien Claude, Emilien Jacquelin et Eric Perrot, Quentin Fillon Maillet est entré dans l'histoire du sport français en devenant l'athlète le plus récompensé des Jeux d'hiver avec une huitième médaille.

Il avait égalé Martin Fourcade vendredi en décrochant l'or sur le sprint avant, donc, de le dépasser mardi grâce au premier sacre aux JO du relais masculin. Une épreuve dont le podium s'est toujours refusé à la légende du biathlon français, retraité depuis 2020.

"Martin (Fourcade) reste quelqu'un qui nous a fait rêver comme aujourd'hui Quentin (Fillon Maillet) fait rêver les plus jeunes", a commenté Emilien Jacquelin sur France TV.

Seul sur sa montagne en ce qui concerne les Jeux d'hiver, "QFM" rejoint également les escrimeurs Roger Ducret et Philippe Cattiau, été et hiver confondus.

"Les relais me tiennent à coeur, d'autant plus qu'on a une superbe équipe depuis longtemps. On concrétise aujourd'hui le rêve olympique", a-t-il réagi au micro de France TV.

Quentin Fillon Maillet a pris l'habitude de réussir de formidables moissons aux Jeux olympiques. Après une première édition compliquée en 2018 à Pyeongchang (Corée du Sud), marquée par des soucis de santé dans sa famille, le Jurassien de 33 ans avait récolté cinq médailles en six courses à Pékin, quatre ans plus tard. Depuis le début des Jeux de Milan-Cortina, il a ajouté trois nouvelles récompenses à sa collection : toutes en or sur le relais mixte et masculin puis le sprint. Au total, il compte cinq sacres olympiques avec la poursuite et l'individuel en 2022.

Il aura une cartouche supplémentaire avec la mass start de vendredi. En cas de nouvelle médaille d'or, il deviendrait le seul athlète français, avec le nageur Léon Marchand, à obtenir quatre titres lors de la même édition des Jeux.

Depuis 2022, où il avait remporté le classement général de la Coupe du monde dans la foulée des Jeux, le Tricolore avait fait preuve de moins de régularité avec une huitième place à la Coupe du monde en 2023 puis une 16e position en 2024.

Cinquième l'an passé, comme son classement actuel après 14 des 21 épreuves comptant pour la Coupe du monde, le natif de Champagnole (Jura) se révèle toujours sur les grands événements à l'image de ses huit médailles sur les deux derniers championnats du monde, dont trois en individuel.

Ses Jeux 2026 ne dérogent pas à la règle.

(Reportage de Philip O'Connor, version française Vincent Daheron, édité par Kate Entringer)