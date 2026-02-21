JO 2026/Biathlon-Doublé français sur la mass start avec Océane Michelon en or et Julia Simon en argent

(Actualisé avec déclarations)

Les biathlètes françaises Océane Michelon et Julia Simon ont réalisé un formidable doublé samedi sur la mass start des Jeux olympiques devant la Tchèque Tereza Vobornikova.

La délégation française compte désormais 23 médailles aux Jeux de Milan-Cortina, dont huit en or.

Médaillée d'or sur le relais féminin et d'argent sur le sprint durant ces Jeux, Océane Michelon a décroché son premier titre olympique individuel. La biathlète de 23 ans a réussi un dernier tour exceptionnel pour succéder au palmarès à sa coéquipière Justine Braisaz-Bouchet, 27e samedi (+ 3'12''2).

Ressortie en quatrième position après l'ultime tir avec huit secondes de retard sur Tereza Vobornikova, Océane Michelon a rattrapé son retard petit à petit grâce à sa vitesse à skis (meilleur temps de ski des 30 engagées). Elle a finalement repris la Tchèque dans la grande montée du parcours avant de l'attaquer définitivement à 500 mètres de l'arrivée pour filer vers l'or olympique.

Derrière elle, Julia Simon, ressortie troisième du dernier tir, a également fait une partie de son retard pour croquer la Suédoise Anna Magnusson, finalement quatrième (+ 26''6), puis Tereza Vobornikova pour franchir la ligne avec un peu plus de six secondes de retard.

Après ses titres sur l'individuel, le relais féminin et le relais mixte et l'argent sur le relais mixte en 2022, la biathlète des Saisies (Savoie) a obtenu sa cinquième médaille olympique. Elle devient la Française la plus médaillée aux Jeux, été et hiver confondus, à égalité avec la judoka Clarisse Agbegnenou et l'escrimeuse Laura Flessel.

"Celle-là elle est venue du coeur, je n'ai plus d'énergie, je suis rincée", a réagi Julia Simon sur France TV. "Zéro regret, Océane (Michelon) est quelqu'un qui arrive avec beaucoup de fraîcheur, avec l'envie d'être la meilleure biathlète du monde. Elle arrive sans complexe, elle nous botte un peu les fesses et c'est mérité. On va avoir du Océane Michelon pendant des années. Je pense que c'est un très beau futur qui l'attend."

Lou Jeanmonnot a terminé 16e (+ 1'29''6) avec trois fautes derrière la carabine, toutes commises sur ses tirs debout.

Cette mass start féminine conclut une quinzaine record pour le biathlon français qui a glané 13 médailles, dont six en or, en 11 courses au total. Il n'y a que lors de la poursuite féminine que l'équipe de France n'est pas montée sur le podium.

(Reportage de Philip O'Connor, version française Vincent Daheron, édité par Claude Chendjou)