JO-2024: Titouan Castryck seul médaillé bleu du jour, nouvelle finale pour Léon Marchand

Léon Marchand lors des séries du 200 m quatre nages le 1er août 2024 à La Défense Arena ( AFP / Manan VATSYAYANA )

Titouan Castryck, 19 ans, en argent sur l'épreuve de kayak slalom, a apporté jeudi à la France sa seule médaille du jour, la 27e depuis le début des Jeux, mais Léon Marchand, qualifié dans la soirée pour la finale du 200 m quatre nages au lendemain de son doublé historique, aura l'occasion de gonfler les bilans dès vendredi soir.

Deux autres nageurs, Florent Manaudou et Maxime Grousset, ont également décroché une place en finale, celle du 50 m nage libre, tandis qu'en tennis de table, Felix Lebrun, 17 ans, s'est raccroché de son graal en accédant aux demi-finales.

En boxe, Sofiane Oumiha a d'ores et déjà assuré une médaille supplémentaire pour les Bleus en se qualifiant pour les demi-finales. Les tours suivants permettront d'en déterminer la couleur du métal.

. Marchand pour la passe de quatre

Déjà sacré à trois reprises (400 m 4 nages, 200 m papillon, 200 m brasse), Léon Marchand s'est qualifié jeudi soir pour la finale du 200 m quatre nages, manière d'entrer un peu plus encore dans l'histoire de ces Jeux. Double champion du monde de la spécialité, il a terminé deuxième de sa série dans la matinée puis a signé le meilleur chrono des demies dans la soirée. La finale est programmée vendredi soir à 20h43.

"Je n'étais pas en gestion ce soir parce que j'étais un peu fatigué", a-t-il dit au micro de France 2, ajoutant que l'enchaînement des courses commençait à lui peser.

. Manaudou, drapeau au vent

Florent Manaudou avant sa demi-finale du 50 m nage libre le 1er août 2024 à La Défense Arena. Le porte-drapeau de la délégation française aux Jeux de Paris s'est qualifié pour la finale avec le 8e et dernier chono ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Six jours après avoir conduit la délégation française et prononcé le serment des athlètes à la cérémonie d'ouverture au côté de Mélina Robert-Michon, Florent Manaudou, 33 ans, phénomène de longévité dans la natation française, est revenu pour ses quatrièmes JO sur sa distance fétiche (50 m libre), où il a toujours ramené une médaille: l'or à Londres en 2012 puis l'argent, deux fois, à Rio en 2016 et à Tokyo en 2021, sans compter la deuxième place avec les relayeurs (4x100 m nage libre) au Brésil.

Après avoir remporté sans problème sa série dans la matinée, il s'est sorti de justesse des demi-finales, se qualifiant avec le 8e et dernier chrono. Son compatriote Maxime Grousset, 5e du 100 m mercredi soir, l'accompagnera en finale, prévue vendredi.

. Castryck, prodige en argent

Le Français Titouan Castryck participe à la compétition de canoë slalom en kayak simple au stade nautique de Vaires-sur-Marne lors des Jeux olympiques de Paris 2024, le 30 juillet 2024 ( AFP / Olivier MORIN )

Après l’impressionnant sacre de Nicolas Gestin en canoë, l'équipe de France de slalom rêvait du doublé grâce à un prodige de 19 ans, Titouan Castryck. Comme Gestin, le kayakiste a survolé les qualifications, signant mardi le meilleur temps des deux manches, pour reléguer son premier poursuivant à plus de trois secondes.

Mais en finale, Titouan Castryck a commis une faute à mi-parcours, laissant pour 20/100e la médaille d'or à l'Italien de Gennaro.

. Mayer renonce

La marche a ouvert le bal des épreuves d'athlétisme qui animeront la deuxième partie des Jeux. Le titre masculin est revenu à l'Equatorien Brian Daniel Pintado. Les Français Aurélien Quinion, devenu père la nuit précédente, et Gabriel Bordier ont terminé respectivement 9e et 24e.

Chez les dames, le titre est revenu à la Chinoise Yang Jiuta, qui a mis 1h25:54 pour parcourir 20 fois le parcours de 1 km planté entre le Trocadéro et le pont de l'Alma, avec traversée de la Seine.

Rayon athlétisme, Kevin Mayer, seul médaillé français en athlétisme aux JO de Tokyo, a déclaré forfait pour le décathlon, qui débute vendredi. Il n'est pas suffisamment remis de sa récente blessure tendineuse à une cuisse.

. Malonga au tapis

Les Bleus du judo ont déjà décroché sept médailles depuis le début des Jeux (2 argent, 5 bronze), mais aucune en or. En attendant l'entrée en scène de Teddy Riner vendredi, Madeleine Malonga (-78 kg), vice-championne olympique à Tokyo, faisait figure de médaille d'or potentielle, mais elle a été éliminée dès son premier combat. Aurélien Diesse (-100 kg) a lui été sorti au deuxième tour.

. Biles seule sur sa planète

La gymnaste américaine Simone Biles lors du concours général individuel aux Jeux de Paris le 1er août 2024 à la Bercy Arena ( AFP / Jeff PACHOUD )

Deux jours après sa médaille d'or au concours général par équipes, Simone Biles a remporté jeudi soir le concours général individuel, accrochant une sixième médaille d'or olympique à son palmarès prestigieux et dépassant la Roumaine Nadia Comaneci (cinq médailles d'or).

Derrière l'Américaine de 27 ans, la Brésilienne de 25 ans Rebeca Andrade décroche l'argent et le bronze revient à Sunisa Lee, autre Américaine âgée de 21 ans, qui perd son titre

Le sourire éclatant que Biles affichait lors de son passage au sol, en fin de programme, a fini de balayer les images d'il y a trois ans à Tokyo, où elle avait soudainement abandonné en finale du concours général par équipes, en proie à des pertes de repères dans l'espace.

La gymnaste basée au Texas peut encore asseoir sa stature lors de trois autres occasions de titres individuels (saut, poutre et sol). Son staff a cependant spécifié qu'il lui laissait le choix de s'aligner ou non, pour lui éviter toute pression.