JO 2024 : Thierry Henry assure qu’il n’a pas contacté Kylian Mbappé

Le secret de polichinelle.

Dans un entretien accordé à l’AFP à six mois des Jeux olympiques 2024, Thierry Henry, le sélectionneur des Espoirs, a d’abord assumé ses ambitions en déclarant que « viser la médaille d’or, c’est juste normal », évoqué les évolutions constantes, et déstabilisantes, de son groupe en pointant notamment le cas de Warren Zaïre-Emery, avant de parler d’un sujet bien plus épineux, celui de la présence ou non de Kylian Mbappé.…

TM pour SOFOOT.com