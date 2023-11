JO-2024: quasi doublement du prix des tickets de métro parisiens pendant l'été

Le prix du ticket de métro parisien à l'unité va quasi-doubler durant l'été, a annoncé la présidente du syndicat des transports d'Ile-de-France IDFM, Valérie Pécresse, qui souhaite ainsi financer le surcoût des transports lié aux JO de Paris-2024 ( AFP / JOEL SAGET )

Le prix du ticket de métro parisien à l'unité va quasi-doubler durant l'été, a annoncé la présidente du syndicat des transports d'Ile-de-France IDFM, Valérie Pécresse, qui souhaite ainsi financer le surcoût des transports lié aux JO de Paris-2024.

Le ticket de métro passera ainsi à 4 euros (contre 2,10 euros actuellement) et le carnet à 32 euros (contre 16,90 euros), a annoncé Mme Pécresse dans une vidéo publiée sur X (ex-Twitter). Les forfaits Navigo mensuels et annuels, les passes Imagin'R et senior "ne seront pas concernés par ces augmentations", a précisé Mme Pécresse, qui a également annoncé le lancement d'un forfait spécial pour les visiteurs.

"A l'occasion des Jeux olympiques", "nous allons créer un nouveau passe, le Passe Paris 2024, qui permettra aux visiteurs de se déplacer dans toute l'Ile-de-France", a indiqué dans une vidéo publiée sur X (ex-Twitter) Valérie Pécresse.

Ce nouveau forfait, qui sera disponible du 20 juillet au 8 septembre, "coûtera 16 euros par jour", avec un tarif dégressif en fonction du nombre de journées, et "70 euros par semaine". Il permettra aux voyageurs d'accéder à la totalité du réseau francilien, aéroports et Orlyval compris, a précisé IDFM à l'AFP.

"C'est le juste prix", estime Mme Pécresse, pour qui il n'est "pas question que les Franciliennes et Franciliens payent" le surcoût - qu'elle estime à 200 millions d'euros - engendré par les Jeux olympiques.

Afin de transporter quelque 10 millions de spectateurs, la RATP et la SNCF seront en effet contraints d'augmenter largement le nombre et la fréquence de leurs trains sur le réseau francilien.

Pour forcer les passagers occasionnels à se diriger vers le forfait JO et limiter les files d'attentes générées par l'achat massif de tickets à l'unité, le prix de ceux-ci sera en parallèle temporairement augmenté.

Le prix du trajet vers les aéroports sera lui aussi rehaussé (16 euros, contre environ 11 euros actuellement pour Roissy et Orly) et "les autres forfaits jour et semaine seront suspendus", ajoute Le Parisien, d'après une interview avec la présidente d'IDFM.

"Les abonnés qui ont un Navigo mensuel ou annuel, un passe Imagin'R ou un passe senior ne seront pas concernés par ces augmentations", a précisé dans sa vidéo Valérie Pécresse.

Elle conseille aux "voyageurs occasionnels" hors JO d'anticiper et "d'acheter avant le 20 juillet leur titre de transport, soit sur une carte Easy, soit sur Liberté+, afin de ne pas être impactés par ces hausses".

L'adoption de ces nouveaux tarifs est soumise au vote du Conseil d'administration d'IDFM le 7 décembre, a précisé l'autorité organisatrice des transports franciliens à l'AFP.