JO 2024 : les épreuves de tir restent en Seine-Saint-Denis

Ça ne faisait plus guère de doute depuis plusieurs jours, mais le bureau exécutif du comité d'organisation des JO de 2024 (Cojo) a quasi validé le fait que les épreuves de tir olympiques se dérouleront en Seine-Saint-Denis. Si depuis la phase de candidature, le terrain des Essences de La Courneuve figure sur la carte des sites sportifs, un projet alternatif a été étudié à Saint-Witz, dans le Val-d'Oise. La fédération française de tir, soutenue par la fédération internationale, proposait un dossier avec un centre d'entraînement pérenne, qui resterait donc après les Jeux olympiques. Si l'idée était intéressante, la question du financement s'est rapidement posée, le Cojo ne finançant que des structures temporaires. La fédération française avait estimé le coût de son projet à 12 M€, le ramenant ensuite à moins de 11 M€, sans apporter toutefois de garanties suffisantes. Un montant sous estimé si l'on en croit les résultats des deux cabinets d'expertise, mandatés par le comité d'organisation. Selon nos informations, ceux-ci ont évalué le projet à 37 M€, soit 3 fois plus que celui de la fédération. De quoi donc refroidir le Cojo. Si les résultats des expertises sont désormais entre les mains du comité olympique français, « il n'y a plus de raison aujourd'hui que les épreuves de tir aient lieu ailleurs qu'en Seine-Saint-Denis », nous confie un proche du dossier.Le VTT à Elancourt, décision mi-décembreLa région Ile-de-France, qui était prête à aider au financement du projet val-d'oisien, se bat désormais pour que les épreuves de VTT se déroulent, comme prévu dans le dossier de candidature, sur la colline d'Élancourt (Yvelines). Un souci environnemental se pose sur ce site boisé et des expertises sont en cours, le comité d'organisation des JO s'opposant avec fermeté à l'idée d'abattre des arbres pour deux jours de compétition. Le sujet devrait être abordé mi-décembre, ...