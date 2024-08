JO-2024: les basketteurs renaissent, les handballeuses foncent

Après la médaille d'or du surfeur Kauli Vaast qui a donné leur 13e titre aux Bleus, la France est restée sur le sommet de la vague grâce aux basketteurs, enfin retrouvés face au Canada, et aux handballeuses qualifiées comme eux pour le dernier carré.

Le lutteur cubain Mijain Lopez est devenu le premier athlète cinq fois en or en autant d'éditions des JO d'été. Le Norvégien Jakob Ingebrigtsen, seulement 4e d'un 1500 m gagné par l'Américain Cole Hocker, n'a pas conservé son titre de Tokyo.

Le rebond des basketteurs

Evan Fournier à Paris le 6 août 2024 ( AFP / Aris MESSINIS )

À la peine et dos au mur avant le match, l'équipe de France de basket a retrouvé des couleurs et livré le match quasi parfait au bon moment, plein d'abnégation, pour éliminer le Canada (82-73) en quarts de finale dans un Bercy incandescent. Au bout d'un combat acharné, les Bleus poursuivent leur route, qui passera jeudi par une demi-finales contre l'Allemagne, championne du monde.

Journée historique pour le surf français

Kauli Vaast à Teahupo'o le 6 août 2024 ( POOL / Ed Sloane )

Le héros local Kauli Vaast a marqué l'histoire du surf, en venant à bout à Tahiti de l'Australien Jack Robinson pour le premier titre olympique français de la discipline. "Le mana était avec moi aujourd'hui", a-t-il commenté, évoquant cette force sacrée censée guider les Polynésiens. Sa victoire s'est accompagnée du bronze obtenu juste avant par la Française Johanne Defay.

Les handballeuses dans le dernier carré

Estelle Nze Minko à Villeneuve-d'Ascq le 6 août 2024 ( AFP / Francois LO PRESTI )

Championnes olympiques en titre, les handballeuses françaises ont tenu leur rang en battant sans trembler les Allemandes, en maîtrise permanente, portées encore par Tamara Horacek (sept buts) et défendues par leur dernier rempart Laura Glauser. Elles se présenteront en favorites de leur demi-finale contre la Hongrie ou la Suède. Avant de possibles retrouvailles avec la Norvège, l'autre force dominante du handball féminin en l'absence de la Russie.

Etincelants à Tokyo, les sports collectifs français se portent bien, avec les volleyeurs en demi-finale et les footballeurs assurés de l'or ou de l'argent.

Hocker surprend, Ingebrigtsen déçoit sur 1500

L'Américain Cole Hocker a créé la surprise en devenant champion olympique du 1.500 m, alors que le tenant norvégien Jakob Ingebrigtsen, qui a mené toute la course, n'a pris que la 4e place. Hocker, en 3 min 27 sec 65, le chrono le plus rapide de l'histoire olympique, a devancé le Britannique Josh Kerr (3:27.79), champion du monde, et un autre Américain, Yared Nuguse (3:27.80).

Mijain Lopez dans l'histoire

Le Cubain Mijain Lopez a remporté sa cinquième médaille d'or olympique consécutive dans la catégorie reine des 130 kg en lutte gréco-romaine le 6 août 2024 à Paris ( AFP / Luis ROBAYO )

Invaincu sur la scène olympique depuis Pékin en 2008 en lutte gréco-romaine, le Cubain Mijain Lopez (-130 kg) a désormais accumulé cinq médailles d'or en autant d'éditions des Jeux, ce qu'aucun sportif n'a jamais fait aux JO d'été. Il avait décidé de mettre un terme à sa carrière après son titre à Tokyo en 2021, avant de reprendre la direction de la salle d'entraînement.

Les pistards patinent

Euphorique dans les autres disciplines du cyclisme, la France a connu un démarrage plus poussif sur la piste où la vitesse par équipes hommes a échoué pour la première fois en sept olympiades à décrocher une médaille mardi. Après deux jours et deux finales dans le vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, une première chance de médaille s'est brisée sur les mollets surdimensionnés des sprinteurs australiens qui ont battu les Bleus dans le match pour la troisième place.

Epaillard au pied du podium

Julien Epaillard à Versailles le 6 août 2024 ( AFP / Pierre-Philippe MARCOU )

Il visait une médaille: le cavalier français Julien Epaillard a terminé mardi quatrième de la finale olympique de saut d'obstacles en individuel, remportée par l'Allemand Christian Kukuk. En tête après les qualifications lundi, Epaillard, sur la selle de sa jument Dubaï du Cèdre, a fait chuter le 12e obstacle du parcours. Cette "faute de relâchement" l'a privé d'un sans-faute et de tout espoir de médaille.

Le feuilleton de la Seine

La Seine est un des personnages centraux de ces Jeux et sa salubrité est testée quotidiennement. Un entraînement dans le fleuve en vue des épreuves de nage en eau libre a de nouveau été annulé. Il s'agit de la cinquième séance annulée depuis le début des JO, avec les quatre premières pour le triathlon. Les épreuves de nage en eau libre (10 km) sont prévues jeudi et vendredi. Le plan d'eau de Vaires-sur-Marne, hôte de l'aviron et du canoë, a été désigné comme plan de secours.