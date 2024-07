JO-2024: la journée des dames, à la veille de la cérémonie d'ouverture

Tamara Horacek à Herning le 17 décembre 2023 ( Ritzau Scanpix / Claus Fisker )

Place aux stars féminines des sports collectifs: l'Espagnole Aitana Bonmati, ballon d'or 2023, et l'équipe de France, championne olympique de handball, entrent en scène aux JO-2024 jeudi à Paris, à la veille de la cérémonie d'ouverture où se presseront les dignitaires.

Le tournoi de rugby à 7 s'offre un premier sommet, entre la France d'Antoine Dupont, victorieuse du circuit mondial au printemps, et les Fidji, doubles champions olympiques en titre.

. Première étape pour l'Espagne

Aitana Bonmati à Chomutov le 12 juillet 2024 ( AFP / STR )

Championne du monde en 2023, l'Espagne rêve de décrocher le titre olympique de football féminin, un an plus tard. Pour y parvenir, les Espagnoles comptent notamment sur leur milieu de terrain Aitana Bonmati qui a accumulé les récompenses l'année dernière, Ballon d'Or, Meilleure joueuse UEFA et Prix The Best.

Pour leur premier match, Bonmati et ses partenaires croiseront un adversaire a priori à leur portée: le Japon.

Éliminées en quart de finale lors du mondial en Australie, les Françaises entrent elles dans le tournoi face à la Colombie (21h00), à Lyon, où évoluent de nombreuses Bleues comme l'emblématique capitaine Wendie Renard.

. Les handballeuses bleues en quête de doublé

Marie-Antoinette Katoto à New York le 10 juillet 2022 ( AFP / FRANCK FIFE )

Sacrées à Tokyo en 2021, les handballeuses françaises entament le tournoi olympique face à la Hongrie (19h00) avec la pancarte de favorites, ancrée par le titre mondial décroché en décembre. En l'absence des Russes, titrées en 2016 et finalistes il y a trois ans, les Françaises devraient avoir un premier tour relativement tranquille puisque les autres favorites du tournoi, les Danoises et les Norvégiennes, ont été placées dans l'autre groupe.

. En pensant à la suite

Assurés d'accéder aux quarts de finale, Français et Fidjiens s'affrontent pour un match de prestige dans le tournoi de rugby à 7. Le vainqueur prendra cependant un petit ascendant moral, avant les quarts de finale, programmés dans la foulée, et la course à la médaille d'or samedi.

Antoine Dupont à Paris le 24 juillet 2024 ( AFP / CARL DE SOUZA )

Les deux équipes abordent cette confrontation dans des dispositions différentes: les Fidjiens ont "marché" sur leurs deux premiers adversaires, l'Uruguay (40-12) et les États-Unis (38-12). Pendant ce temps-là, les Français ont été accrochés par les Eagles (12-12) et ont péniblement battu les Sud-Américains (19-12). "On est capables de faire beaucoup mieux", a promis Antoine Dupont.

. La France va accueillir le monde

Tribune au bord de la Seine à Paris le 19 juillet 2024 ( AFP / Luis ROBAYO )

Programmée le long la Seine, la cérémonie d'ouverture des JO approche à grands pas. Les quais et les rues qui bordent le fleuve sont très difficiles d'accès. Et la préfecture de police a d'ores et déjà déconseillé de circuler en voiture dans les rues de la capitale vendredi à partir de 10h00. Les forces de l'ordre rappellent la présence de 320.000 spectateurs, de nombreux cortèges officiels et de 250 bus transportant les athlètes. Concernant les spectateurs munis d'un billet, la PP les invite à se présenter "le plus tôt possible, dès 15h30", précisant que les accès ne seront plus autorisés après 18h30. Pour un spectacle qui débutera une heure plus tard.

La première Dame américaine Jill Biden, dont l'époux, Joe s'est retiré de la course à la Maison Blanche, est annoncée parmi la centaine de chefs d'État et de gouvernement attendus vendredi à Paris. "Nous nous sentons prêts à accueillir le monde", a assuré Samuel Ducroquet, ambassadeur français pour le sport