JO-2024: la cérémonie d'ouverture sur la Seine a commencé

Cérémonie d'ouverture à Paris le 26 juillet 2024 ( POOL / Franck FIFE )

La cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris a commencé vendredi soir sur la Seine, une parade nautique inédite précédée d'heures sous tension, entre pluie et sabotage du réseau ferroviaire français.

C'est la première fois qu'une cérémonie d'ouverture des Jeux sort d'un stade olympique. Un pari hors norme, logistique, artistique comme sécuritaire, pour le Comité international olympique (CIO) et pour la France, qui attend depuis un siècle d'organiser des Jeux d'été.

Ce défi devra être tenu avec un hôte qui n'est pas le bienvenu: la pluie, qui devrait s'intensifier en deuxième partie de soirée, quand la nuit tombera sur le cortège fluvial.

La Tour Eiffel le 26 juillet 2024 ( AFP / Paul ELLIS )

Le show a commencé par un court-métrage montrant l'humoriste Jamel Debbouze entrer torche en main dans le Stade de France, totalement vide, avant de la transmettre à une icône française, Zinedine Zidane. L'ancien N.10 des Bleus s'embarque dans une course qui le mène dans le métro, les catacombes pour transmettre le flambeau à un trio d'enfants. Ils réapparaissent en chair et en os dans une barque sur la Seine.

Mélange de spectacle vivant le long de la Seine et d'images diffusées, le show commence en parallèle de la parade des délégations.

Il retrace le périple d'un mystérieux porteur de flamme masqué sur les toits et les ponts de Paris, en tyrolienne, dans Notre-Dame, dans des ateliers d'artisans.

- Travelling magique -

Cérémonie d'ouverture à Paris le 26 juillet 2024 ( POOL / Lionel BONAVENTURE )

Du pont d'Austerlitz jusqu'au Trocadéro, un chiffre annoncé de 6.800 sportifs de 205 délégations, embarqués sur 85 bateaux, doivent désormais descendre le fleuve durant un défilé inédit, lors d'une cérémonie de près de quatre heures, prélude à deux semaines de compétitions jusqu'aux 11 août.

La Grèce, pays de l'olympisme antique, a ouvert le défilé qui sera clos, comme il est de tradition, par la délégation du pays-hôte, devant 320.000 spectateurs qui étaient attendus sur les quais et les ponts de Paris.

Le Pont du Carrousel à Paris le 26 juillet 2024 ( AFP / Bertrand GUAY )

Entre les deux, sur les bateaux de leurs pays, les Américaines Sha'carri Richardson et Simone Biles, le Serbe Novak Djokovic ou le Suédois Mondo Duplantis ont l'occasion de profiter d'un travelling de six kilomètres, au pied des monuments les plus emblématiques de la Ville-Lumière: Notre-Dame et sa flèche restaurée après l'incendie de 2019, le Louvre, les Tuileries, la Concorde, le Grand-Palais puis la Tour d'Eiffel. Des sites qui accueilleront aussi des épreuves à partir de samedi, judo, beach-volley, tir à l'arc...

Le metteur en scène, Thomas Jolly, qui travaille sur le sujet depuis 18 mois, a dû réussir un tour de force: inclure dans cette odyssée tous les rituels olympiques, jusqu'à l'allumage de la vasque, en passant par la proclamation de l'ouverture des Jeux par Emmanuel Macron peu après 22h30.

Baptisé "Ça ira", le spectacle proposera douze tableaux, animés par environ 2.000 artistes - comédiens, danseurs, jongleurs, musiciens -, qui célèbreront l'histoire de France, sa culture, mais aussi l'universalisme et la diversité.

- Lady Gaga en star américaine -

Le Pont d'Austerlitz à Paris le 26 juillet 2024 ( AFP / Damien MEYER )

L'Américaine Lady Gaga, qui a repris un standard de Zizi Jeanmaire, star du music-hall et incarnation du Paris des années 1950, a ouvert le défilé des stars qui prendront part à ce show.

La Franco-Malienne Aya Nakamura, chanteuse francophone la plus écoutée au monde et la Canadienne Céline Dion pourraient suivre, à en croire les pronostics.

Depuis plusieurs jours, l'hypercentre de Paris est bouclé, accessible seulement à qui dispose de son sésame, accréditation ou QR Code. Admis avec un parapluie s'ils le souhaitaient, à condition qu'il soit rétractable ou pliable pour des raisons de sécurité, les spectateurs étaient tous entrés dans le périmètre avant 20h00, selon la préfecture de police.

Armelle Lanci, 54 ans, une directrice d'école arrivée en avance, qui a glissé un anorak dans son sac, est heureuse d'être là: "Il y a une très bonne ambiance, on entend parler toutes les langues, c'est très bien", dit-elle.

Cérémonie d'ouverture à Paris le 26 juillet 2024 ( POOL / Wang Dongzhen )

Un couple de touristes de Mexico a obtenu deux places au premier rang sur le Pont du Carrousel. "Nous sommes des privilégiés", déclare Selene Martinez, 42 ans, aux côtés de son compagnon Israel Tejada.

Une centaine de dignitaires, dont 85 chefs d'État et de gouvernement, accueillis dans l'après-midi à l'Élysée, sont présents, dont une partie va affronter les éléments faute de couverture de l'intégralité de la tribune officielle.

Jamais autant de forces de l'ordre n'ont été mobilisées, avec 45.000 policiers et gendarmes, et 10.000 militaires.

- "Attaque massive" -

Tandis que des riverains suivaient la parade depuis leur balcon, 100.000 spectateurs ont payé leur ticket, pour des tarifs allant jusqu'à 2.700 euros; environ 220.000 ont été invités pour prendre place sur les quais hauts du fleuve. À condition de n'avoir pas renoncé, découragés par les prévisions météorologiques ou le chaos ferroviaire.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, des infrastructures du réseau ont en effet été la cible de dégradations dans plusieurs régions, notamment des incendies volontaires. "Une attaque massive pour paralyser le réseau", selon la SNCF. Parmi les 800.000 voyageurs affectés selon la SNCF, le Premier ministre britannique Keir Starmer a dû changer ses plans et s'est rendu en avion à Paris. Les auteurs et les commanditaires de cette attaque ne sont pas connus pour le moment.