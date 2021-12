JO-2024: Hidalgo demande à Castex de réaffirmer que l'Etat couvrira d'éventuelles pertes

La maire (PS) de Paris Anne Hidalgo a demandé vendredi au premier ministre Jean Castex de réaffirmer la garantie entière de l'Etat en cas d'un éventuel dépassement budgétaire du Comité d'organisation des JO de Paris-2024 (Cojo), dans un courrier consulté par l'AFP.

Le ministre délégué en charge des compte publics Olivier Dussopt a laissé poindre vendredi une ambiguïté lors de l'examen à l'Assemblée nationale d''un article du projet de loi de finances (PLF) consacré aux JO de Paris et à cette garantie, selon ce courrier.

Interrogé par une parlementaire, le ministre a ainsi estimé que Paris, "comme ville organisatrice, peut donc être appelée pour les garanties en cas de pertes du Cojo. C'est la moindre des choses". Selon Olivier Dussopt, la garantie de l'Etat n'interviendrait que si la Ville de Paris "ne pouvait faire face à cet appel de garantie". *

L'article voté évoque la garantie de l'Etat "en dernier ressort", ce qui fait tiquer la mairie de Paris.

Dans son courrier, la maire de Paris, après avoir rappelé l'engagement de Jean Castex à inscrire la garantie de l'Etat en cas de pertes dans le PLF, estime que du coup, "on se trouve là très loin de l'engagement" initial. Anne Hidalgo demande donc à Jean Castex de "confirmer l'engagement" du gouvernement de couvrir d'éventuels pertes.

Un référé de la Cour des Comptes rendu public en juin dernier stipulait que le contrat entre la ville-hôte et le Cojo ne contenait "aucune disposition relative à la couverture d'un éventuel déficit final".

Les sages de la rue Cambon avaient notamment souligné que, si le premier ministre de l'époque Bernard Cazeneuve s'était engagé le 30 janvier 2017 à ce que l'État "couvre tout éventuel déficit budgétaire du COJOP, les dispositions législatives votées dans le cadre de la deuxième loi de finances rectificative pour 2017 ne reprennent pas cet engagement".

Selon l'article voté vendredi par l'Assemblée, "cette garantie est accordée en principal et intérêts, à titre onéreux, dans la limite d'un montant de 3 milliards d'euros. Elle reste en vigueur jusqu'à la dissolution de l'association, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2027".