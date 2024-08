JO-2024: Fin de parcours pour les handballeurs et Karabatic, les volleyeurs sans filet

Des joueurs de l'équipe de France olympique de volleyball se tiennent ensemble pendant le quart de finale contre l'Allemagne lors des Jeux olympiques de Paris 2024 à Paris, le 5 août 2024 ( AFP / Antonin THUILLIER )

Trois ans après avoir conquis l'or à Tokyo, les handballeurs français quittent le tournoi olympique prématurément après leur défaite en quart de finale face à l'Allemagne (35-34, a.p.) mercredi, un revers qui précipite la retraite de Nicolas Karabatic.

Ce revers intervient juste avant une demi-finale des volleyeurs, face à l'Italie, et une finale de boxe (-63,5 kg) où, après l'argent de Rio et la désillusion de Tokyo, Sofiane Oumiha part en quête d'une médaille d'or.

La France occupe le 4e rang de la hiérarchie, avec 48 médailles, dont 13 d'or.

. Fin de parcours pour les Bleus et Karabatic

Une défaite rageante (35-34, a.p.) face à l'Allemagne, met un terme au parcours des Bleus du handball, dès les quarts de finale, et à l'immense carrière de Nikola Karabatic, à l'âge de 40 ans.

Le handballeur français Nikola Karabatic le 2 août 2024 lors d'un match contre l'Argentine aux JO de Paris ( AFP / Aris MESSINIS )

Les Français peuvent nourrir des regrets... Ils tenaient leur qualification à une poignée de secondes de la fin du temps règlementaire (avantage d'un but, possession de balle). Mais une passe de Dika Mem a été interceptée par les Allemands, qui en ont profité pour égaliser. Avant de s'imposer après prolongation.

Cette défaite met un terme à la carrière de Nikola Karabatic, trois fois champion olympique et quatre fois champion du monde.

. Le doublé en tête

Rien n'est facile dans ces Jeux pour les Bleus du volley mais les voilà qui renouent, trois ans après Tokyo, avec une demi-finale olympique mercredi à 20h00, l'Italie constituant l'avant-dernière marche, très haute, d'une odyssée qui peut les mener à un rare et immense doublé.

Poussés à domicile par ce public qui ne demande qu'à entrer en fusion avec eux, les volleyeurs français se rapprochent de cette deuxième médaille d'or consécutive, que seuls l'Union soviétique (1964/1968) et les États-Unis (1984/1988) ont accrochée à leurs cous, à des époques où le volley ne comptait pas autant de nations d'un niveau si élevé.

La victoire en quart de finale face à l'Allemagne (3-2), après un incroyable renversement, a ravivé les ambitions, avant le duel des "sursitaires" face aux Italiens, qui ont sauvé quatre balles de match face aux Japonais en quart.

Dans l'autre demi-finale la Pologne, lauréate de l'Euro, affronte les États-Unis, quatre fois champions olympiques.

. Oumiha boxe pour l'or

Qualifié pour la finale des -63,5 kg du tournoi olympique grâce à sa victoire aux points sur le Canadien Wyatt Sanford dimanche, Sofiane Oumiha ne visera rien d'autre que l'or, mercredi, face au Cubain Erislandy Alvarez Borges.

Médaillé d'argent à Rio, le triple champion du monde des poids légers avait été éliminé dès les huitièmes à Tokyo sur arrêt de l'arbitre.

. Sauver les apparences

L'athlète française Cyrena Samba-Mayela célèbre sa victoire en finale du 100m haies féminin lors des championnats d'Europe d'athlétisme au stade olympique de Rome, le 8 juin 2024 ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )

Cyréna Samba-Mayela, sur 100 m haies, et Gabriel Tual, sur 800 m, devenus champions d'Europe en juin et rares chances de médaille pour l'athlétisme français en perdition, lancent leur quête olympique en séries, dans deux épreuves pièges. Sasha Zhoya, annoncé comme la nouvelle pépite tricolore, va courir sa première demi-finale olympique du 110 m haies en soirée.

Sacré champion olympique du 100 m dimanche, Noah Lyles revient sur la piste violette du Stade de France en demi-finales du 200 m. Comme le trio de choc du 400 m haies, Karsten Warholm, Rai Benjamin et Alison Dos Santos, en demi-finales.

. Retrouver la dynamique

La basketteuse Gabby Williams dribble, le 4 août 2024 à Villeneuve-d'Ascq ( AFP / Thomas COEX )

Une simple alerte ? L'équipe de France féminine de basket affronte mercredi en quarts de finale l'émergente Allemagne après une phase de poules maîtrisée malgré un faux-pas contre l'Australie (79-72).

Ce revers aurait pu être lourd de conséquences pour les Bleues qui, bien que déjà qualifiées, auraient pu se retrouver dans la partie de tableau des reines américaines.

Le tirage au sort en a décidé autrement, dégageant un peu la route vers une possible finale, mais cet accroc pourrait avoir brisé la dynamique enclenchée par les succès nets et sans bavure contre le Canada et le Nigeria.

. Mathilde Gros en piste

Trois ans après sa déception de Tokyo (9e en vitesse), Mathilde Gros est devenue le visage du cyclisme sur piste en France avec son tire de championne du monde 2022 en vitesse. Elle a fait une entrée convaincante sur le vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines en se qualifiant pour les quarts de finale du keirin.