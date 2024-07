JO-2024: en bord de Seine, des Parisiens, agacés, passent l'épreuve des préparatifs

Un couple regarde entre les barrières entourant un site olympique à Paris; le 16 juillet 2024 ( AFP / Ludovic MARIN )

Des grands grillages quadrillent le quai, le pont est fermé à la circulation automobile, des ouvriers s'activent: sur l'île Saint-Louis, les riverains vivent au rythme des préparatifs de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, entre agacement et résignation.

"On a l'impression d'être enfermés", dénonce Aissa Yago, résident de l'île (4e arrondissement) située au cœur de Paris, discutant devant un troquet avec un ami, une barrière à quelques centimètres de leur visage.

"Ça va être la planète des singes. Ils n'ont plus qu'à nous jeter des cacahuètes", critique ce quinquagénaire. "Ce matin, il y avait un embouteillage, c'était un peu du Fellini, les gens étaient en train de s'engueuler", poursuit M. Yago, rencontré ce mardi.

Sur le quai de Béthune non loin, une automobiliste en colère demande son chemin à des policiers, créant un petit concert de klaxons.

"Ça fait un peu village d'Astérix, un peu bloqué partout", confie à l'AFP Rodolphe Dematini, petit chien blanc en laisse. Lui, qui habite à côté, dans le 5e arrondissement, philosophe: "Il faut bien faire quelque chose pour les Jeux Olympiques, c'est une fois tous les 100 ans". "Ça va être bien fait, ça va être joli", veut croire l'homme de 56 ans.

- "Gens qui ronchonnent" -

"Je ne fais pas partie des gens qui ronchonnent tout le temps", renchérit Katia, qui vit aussi dans le 5e arrondissement et traverse souvent l'île Saint-Louis.

De l'autre côté de la Seine, sur le quai de la Tournelle, les gradins pour la cérémonie d'ouverture du 26 juillet ont déjà été installés. Les organisateurs promettent un spectacle fluvial sur la Seine où "la ville deviendra le décor vivant d'un moment d'exception", sur 6 km.

Des gendarmes patrouillent le long de barrières entourant un site olympique à Paris, le 16 juillet 2024 ( AFP / Ludovic MARIN )

A partir de jeudi, les périmètres de sécurité seront activés et l'île Saint-Louis rendue inaccessible sans présentation d'un "Pass jeux" avec QR code. Si certains habitants des environs ont obtenu leur pass, Aissa Yago affirme ne pas l'avoir reçu malgré une demande.

Simon, un commerçant de l'île, "comprend" les mesures de sécurité. "Mais huit jours sans accès possible à des touristes qui se baladent, je trouve que c'est un peu dur". Au lieu de la "fête" promise, regrette le jeune homme, "tout ce qu'on voit pour l'instant, c'est une perte de chiffres d'affaires".

Pour expliquer cette faible fréquentation touristique, il précise également que "l’île Saint-Louis, ça marche au soleil", qui s'est fait discret depuis le début de l'été.

Ramsey Opp, New-Yorkais, vient d'arriver à Paris et découvre les préparatifs en se promenant sur l'île. "Je vis à New York où c'est beaucoup plus bruyant, plus fréquenté et plus bordélique et où il y a davantage de travaux de construction", lance le jeune homme de 30 ans.

- "Une catastrophe" -

Mais pour beaucoup d'habitants et commerçants de l'île Saint-Louis, quartier historique et chic de la capitale, la coupe est pleine.

"Tout le mois de juillet, on n'a pas bossé, c'est une catastrophe", commente une gérante de café, devant son troquet vide. "Les gens de l'île ont dit +on s'en va parce qu'on ne veut pas être là pour les Jeux+", précise la commerçante, affirmant qu'il y a "très peu de touristes".

Installation d'une barrière autour d'un site olympique, le 14 juillet 2024 à Paris ( AFP / Stefano RELLANDINI )

Vendredi, l'adjoint au commerce à la mairie de Paris, Nicolas Bonnet-Oulaldj, a dit "entendre la colère" des commerçants du cœur de la capitale, qui ont vu surgir ces derniers jours une partie des 44.000 barrières pour sécuriser les JO.

Bertrand Halff, 83 ans, quitterait l'île "immédiatement" s'il le pouvait, les Jeux olympiques (26 juillet-11 août) approchant à grand pas. "J'ai une fille handicapée, on est obligé de rester pour elle."

Marie-Christine Goux, résidente du 15e arrondissement, aime venir s'asseoir sur un banc et regarder la Seine. Ce matin-là, il est inaccessible. "J'avais un ami qui était installé là, un SDF, il a disparu", dit-elle.

Depuis des mois, des associations alertent sur le "nettoyage social" dans la capitale et les expulsions de sans-abris hors de Paris. "Nous continuons de mener des opérations de mise à l'abri de personnes qui sont à la rue", se défendait lundi sur France Bleu le préfet de région Marc Guillaume.

"Je ne sais pas ce qu'ils en ont fait", s'inquiète Mme Goux.