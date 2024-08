JO-2024: deux nouvelles finales à portée de main

Les handballeuses françaises célèbrent leur victoire contre l'Allemagne en quart de finale du tournoi olympique, le 6 août 2024 à Villeneuve-d'Ascq ( AFP / Sameer AL-DOUMY )

Les handballeuses, opposées à la Suède, et les basketteurs, qui affrontent l'Allemagne, peuvent se hisser en finale olympique jeudi et s'assurer une médaille aux JO de Paris.

En cas de victoire, ces deux équipes s'inscriraient dans la dynamique des sports collectifs, symbolisée par les footballeurs et les volleyeurs, déjà qualifiés pour une finale.

La France aborde cette douzième journée des Jeux au quatrième rang de la hiérarchie, avec 51 médailles dont 13 d'or.

. Six jours qui ont tout changé?

Evan Fournier lors de la victoire des Bleus contre le Canada, en quart de finale du tournoi olympique, le 6 août 2024 à Paris ( AFP / Aris MESSINIS )

Six jours après une déroute (85-71) face à la même équipe à Villeneuve d'Ascq, les Bleus du basket retrouvent l'Allemagne en demi-finale à Bercy (17h30). Depuis le 2 août, l'équipe de France a vécu en accéléré, d'une brouille entre le coach Vincent Collet et l'arrière Evan Fournier à un étalage d'envie, de maîtrise collective et de talent en quart face au Canada (82-73). Sur cette lancée, les Bleus rêvent d'atteindre leur quatrième finale olympique (après 1948, 2000 et 2021). Mais la tâche s'annonce ardue tant les Allemands, champions du monde en titre, semble maitriser leur jeu.

. Un rang à tenir

JO-2024: le tableau des médailles ( AFP / Nicholas SHEARMAN )

Tenantes du titre, les Bleues du hand rêvent d'un doublé inédit. Elles affrontent la Suède (16h30) en demi-finale, comme à Tokyo, dans un Stade Pierre-Mauroy sans doute plus incandescent encore qu’en quart. Les joueuses d’Olivier Krumbholz arrivent en pleine confiance, fortes d’une défense très solide et d’une attaque améliorée par rapport à son parcours doré de Tokyo. Mais les coéquipières d’Estelle Nze Minko et Tamara Horacek doivent se méfier des Suédoises, qui ont battu dès leur entrée en lice la Norvège, l’autre sélection favorite du tournoi olympique.

L'autre demi-finale sera 100% scandinave entre la Norvège et le Danemark.

. Billal Bennama, gant d'or?

Le boxeur français Billal Bennama après sa qualification pour la finale du tournoi olympique en -51 kg, le 4 août 2024 à Villepinte ( AFP / MOHD RASFAN )

Au lendemain des deux premières médailles de la boxe française pour Sofiane Oumiha (argent, -63,5 kg) et Djamili-Dini Aboudou Moindze (bronze, +92 kg), Billal Bennama (-51 kg) monte sur le ring pour l'or, face à un adversaire ouzbek, Hasanboy Dusmatov. Privilège réservé aux derniers combats, le ring a été monté sur le court central Philippe-Chatrier de Roland-Garros, qui peut contenir trois fois plus de spectateurs que l'Arena Paris Nord, lieu des premiers tours.

. Noah Lyles pour rejoindre Bolt et Cie

Après un 100 m ultra serré et le record du monde de Duplantis à la perche, le Stade de France s'apprête à vivre une nouvelle soirée folle. Champion olympique du 100 m, la course reine, Noah Lyles vise le doublé en finale du 200 m, sa course de prédilection (20h30).

L'occasion d'intégrer le cercle fermé des auteurs du doublé 100-200 m chez les hommes, aux côtés notamment de Jesse Owens (1936), Carl Lewis (1984) et Usain Bolt (2008, 2012, 2016).

L'Américain Noah Lyles (C) avant sa demi-finale du 200 m des JO, le 7 août 2024 au Stade de France ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )

Un autre événement promet des étincelles, le duel Sydney McLaughlin-Levrone - Femke Bol en finale du 400 m haies, entre les deux femmes les plus rapides de l’histoire de la spécialité (21h25). La Française Louise Maraval sera au départ de cette course qui fait partie des plus attendues des neuf jours d’épreuves d’athlétisme.

Triple champion du monde en titre du 110 m haies mais pas encore champion olympique (argent en 2021), l’Américain Grant Holloway n’a qu’un objectif, l’or (21h45).

. Rendez-vous au Pont Alexandre-III

Les nageuses de l'épreuve du 10 km des JO, le 8 août 2024 dans la Seine ( AFP / Franck FIFE )

Le plongeon de départ a eu lieu à 07h30, au pied du Pont Alexandre-III... Les dames ont ouvert le bal des épreuves de natation en eau libre, sur 10 km de bon matin, avant les hommes vendredi. Elles avaient pu s'entraîner mercredi matin, contrairement à la veille où les séances avaient été annulées après que la Seine a été déclaré impropre à la baignade. Ces deux courses se disputent sur un circuit alternant descentes et remontées de la Seine à contre-courant.