JO-2024: de toutes les couleurs

Antoine Dupont après avoir inscrit un essai lors de la finale olympique du rugby à VII emportée par les Bleus face aux Fidji le 27 juillet 2024 au Stade de France ( AFP / CARL DE SOUZA )

De l'or pour les Bleus du rugby à 7, de l'argent en escrime et en judo, et du bronze également en judo: la France a décroché samedi à Paris ses quatre premières médailles aux JO-2024.

En foot, les hommes de Thierry Henry ont confirmé leur parfaite entrée dans le tournoi en alignant un second succès, cette fois contre la Guinée. En quête d'un quatrième titre olympique, les handballeurs ont eux entamé leur campagne par une large défaite face au Danemark (37-29).

Le judo ouvre le compteur

La judoka Shirine Boukli (en bleu) face à l'Italienne Assunta Scutto le 27 juillet 2024 à l'Arena Champs-de-Mars ( AFP / Jack GUEZ )

Les registres retiendront que deux judokas super-légers, Shirine Boukli et Luka Mkheidze, ont apporté les deux premières médailles à la France. Boukli, 25 ans, qui avait été éliminée au premier tour à Tokyo en 2021, a battu l'Espagnole Laura Martinez en prolongation pour le bronze. Avant de laisser éclater sa joie et ses larmes, autour du tatami.

En revanche, Luka Mkheidze a quitté le tapis sur la déception d'une défaite en finale face au Kazakh Yeldos Smetov, sous les yeux de Zinedine Zidane et Emmanuel Macron. Impressionnant depuis le début de la journée, le médaillé de bronze à Tokyo a subi un contre à une minute de la fin du combat, et s'est contenté de la médaille d'argent.

Or pour le rugby

Les Bleus du "7" ont apporté au rugby français sa première médaille olympique dans l'après-guerre au terme d'une finale parfaitement maitrisée, et illuminée par le talent d'Antoine Dupont. Les Français se sont remis d'un début de match timide avant d'inscrire quatre essais aux Fidji (28-7), double tenants du titre et battus pour la première fois depuis l'entrée du rugby à 7 au programme olympique en 2016.

Cette victoire, assortie de "Dupontmania", a été saluée par une clameur sur le Central de Roland-Garros, pendant le double auxquels participaient Rafael Nadal et Carlos Alcaraz. Comme à Nice avant France-Guinée de football ou au Grand Palais pendant les épreuves d'escrime.

Mallo-Breton abonnée à l'argent

Auriane Mallo-Breton en finale de l'épée aux Jeux de Paris-2024, battue par la Hongkongaise Vivian Kong Man Wai alors qu'elle menait 7 touches à 1 le 27 juillet 2024 au Grand Palais à Paris ( AFP / Franck FIFE )

Vice-championne d'Europe, Auriane Mallo-Breton a décroché l'argent olympique de l'épée samedi soir sous la nef du Grand Palais. Battue en finale à la mort subite par la Hongkongaise Vivian Kong Man Wai (13-12) après avoir mené 7 touches à 1, Mallo-Breton apporte à l'épée féminine française sa première médaille individuelle depuis 20 ans.

Titmus reste la reine du 400 m

Katie Ledecky le 27 juillet 2024 à Paris ( AFP / Manan VATSYAYANA )

Le site spécialisé SwimSwam annonçait pour ce 400 m NL de rêve, "la bataille du siècle" entre la championne australienne sortante Ariarne Titmus, la légende américaine Katie Ledecky et l'adolescente prodige canadienne Summer McIntosh. Comme à Tokyo c'est Titmus, 23 ans, qui est sortie gagnante en 3 min 57 sec 4 d'une course où McIntosh l'a poussée dans ses retranchements. Ledecky, septuple championne olympique, doit se contenter du bronze - sa 11e médaille olympique -, elle qui ambitionne de devenir à Paris la femme la plus titrée de l'histoire aux JO. Mais elle a encore deux courses individuelles à son programme, le 800 m et le 1.500 m, et le relais 4x200 m.

Wembanyama frappe fort

Avant l'entrée sur le parquet de la Dream Team de Stephen Curry face à la Serbie de Nikola Jokic, dimanche, la France, médaillée d'argent il y a trois ans à Tokyo, a réussi son entrée face au Brésil (78-66), avec notamment 19 points de Victor Wembanyama et Nicolas Batum.

Les hommes de Thierry Henry confirment

Trois jours après leur large succès 3-0 contre les Etats-Unis, les hommes de Thierry Henry ont confirmé leur bonne entame de tournoi avec une victoire cependant plus compliquée 1-0 à Nice face à la Guinée, grâce à une tête puissante de Kiliann Sildillia.

Avec six points, les Français peuvent légitimement croire en une qualification pour les quarts de finale. Ils affronteront mercredi à Lyon, les Néo-Zélandais, qui ont été battus samedi 4-1 par les Américains. Un nul leur suffira pour poursuivre l'aventure.

Les handballeurs sombrent

Emportés sur les duels et absents en défense, les handballeurs français ont raté leur entrée dans le tournoi, emportés (37-29) par les Danois, autres candidats déclarés au titre olympique décerné le 11 août. D'ici là, les Français devront retrouver de la fraîcheur physique et une solidité défensive à l'origine de leurs derniers succès, dont le titre européen en janvier dernier, face au... Danemark.

Evenepoel, autre surdoué

Le Belge Remco Evenepoel lors du contre-la-montre des Jeux de Paris-2024 le 27 juillet 2024 dans les rues de Paris ( AFP / JEFF PACHOUD )

Six jours après avoir décroché la troisième place sur le Tour de France, le Belge Remco Evenepoel remporte à 24 ans le contre-la-montre olympique sous la pluie, lui qui ne s'est mis au vélo qu'à 17 ans quand il a renoncé à une carrière de footballeur professionnel. Belle journée pour le cyclisme belge puisque Wout Van Aert prend la médaille de bronze, l'Italien Filippo Ganna s'intercalant.

Le corps du roi Nadal

Rafael Nadal l'a emporté 14 fois sur la terre battue de Roland-Garros, Mais à 38 ans son corps lâche. Diminué depuis plusieurs jours par une cuisse droite douloureuse, il "ne sait pas" s'il va jouer dimanche en simple, a-t-il confié après son double remporté avec Carlos Alcaraz. S'il devait s'aligner et s'il devait l'emporter, Nadal affrontera l'autre "papy" du circuit, Novak Djokovic, 37 ans, en quête du seul titre qui lui manque.