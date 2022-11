JO-2024 de Paris: vers un budget en hausse de 10% à 4,4 milliards d'euros

Le budget du comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 (Cojo) devrait augmenter d'environ 10%, soit 400 millions d'euros dont la moitié en raison de l'inflation, ont fait savoir les organisateurs mardi.

A l'issue d'un bureau exécutif, les organisateurs ont pour la première fois donné "un ordre de grandeur" de la révision budgétaire qui doit être finalisée lors du conseil d'administration du 12 décembre.

10% des 4 milliards d'euros du budget 2021, entièrement privé, représente donc une hausse d'environ 400 millions d'euros, dont 200 sont dus à l'inflation. Le budget du Cojo devrait donc avoisiner les 4,4 milliards d'euros.

"Nous sommes dans les derniers mètres de ce bouclage budgétaire", a précisé le directeur financier du Cojo, Fabrice Lacroix, lors d'un point presse à l'issue du bureau exécutif aux côtés du directeur général du Cojo, Etienne Thobois, et d'Antoine Gobelet directeur de cabinet de la ministre des Sports et des JO.

Quelques semaines après le déclenchement de la guerre en Ukraine, le président du comité d'organisation, Tony Estanguet, avait prévenu: le budget sera touché par la hausse généralisée des prix.

Côté partenariats, qui représente un tiers des recettes du Cojo, l'objectif de réunir 80% de l'objectif de 1,1 milliard d'euros est atteint, assure le Cojo. "On y est, en avance et on imagine dépasser les 90% dans les prochaines semaines", ont-ils fait savoir. Ils ont aussi indiqué, sans préciser de chiffres, que les recettes de billetterie, qui elles aussi représentent un tiers de leurs recettes, seront plus élevées que prévues d'après leurs derniers calculs.

Les recettes de billetterie sont de 1,265 milliard d'euros dans le budget 2021. Le reste des recettes est constituée d'une contribution du CIO (comité international olympique).

Le Cojo va aussi puiser dans sa réserve pour aléa (315 millions d'euros) tout en la "maintenant à un niveau significatif".

La dernière révision budgétaire remonte à l'automne 2021 et avait conduit le Cojo à réaliser 300 millions d'euros d'économies. L'enveloppe globale était passée de 3,8 à 3,9 milliards d'euros.