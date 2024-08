JO-2024: de l'or au volley et au taekwondo, record battu avec 16 titres

Althéa Laurin à Paris le 10 août 2024 ( AFP / David GRAY )

La taekwondiste Althéa Laurin, après les volleyeurs, a apporté à la France la 16e médaille d'or qui lui manquait pour battre le record de titres d'Atlanta en 1996.

À la veille de la cérémonie de clôture, les Bleus terminent les Jeux en beauté puisqu'au stade de France, la médaille tant attendue en athlétisme est enfin arrivée grâce à Cyréna Samba-Mayela dans le 100 m haies. Les handballeuses elles ont cédé leur titre à Lille, se contentant de l'argent.

. Une première au taekwondo

C'est au taekwondo qu'est revenu l'honneur d'établir le nouveau record de titres, 28 ans après. Althéa Laurin a aussi donné à son sport le premier titre olympique de son histoire en battant en finale des +67kg l'Ouzbèke Svetlana Osipova. Le taekwondo français était toujours reparti des Jeux avec une médaille, mais jamais en or.

. Volley: l'histoire est écrite

Le réceptionneur-attaquant de l'équipe de France de volley Earvin Ngapeth le 5 août 2024 contre l'Allemagne aux JO de Paris, à l'Arena Paris-Sud ( AFP / Natalia KOLESNIKOVA )

Les Bleus, déjà sacrés en 2021, ont écrit une page du volley-ball mondial, en rejoignant les Soviétiques (1964-1968) et les Américains (1984-1988) dans le club fermé des vainqueurs de deux tournois olympiques consécutifs. Au Panthéon du sport collectif à la française, ils égalent les handballeurs, doublement en or (2008, 2012). "On a fait quelque chose de grand", a résumé la star des Bleus, Earvin Ngapeth, après la brillante victoire sur la Pologne (3-0) en finale.

Cette monumentale performance boucle une décennie extraordinaire pour la génération Ngapeth, née en deuxième division mondiale au début des années 2010 et qui s'est imposée comme une des plus grandes équipes de l'histoire de ce sport, en raflant d'abord l'Euro-2015, puis quatre Ligues des nations (2015, 2017, 2022, 2024), avant ses deux ruées vers l'or.

. Voilà la médaille !

Cyrena Samba-Mayela à Paris le 10 août 2024 ( AFP / Martin BERNETTI )

Quelques minutes après la finale d'un 800 m ultra-rapide dont Gabriel Tual avait pris la sixième place, loin du vainqueur, le Kényan Emmanuel Wanyonyi (1 min 41 sec 19), et du podium, l'ultime chance française en individuel reposait sur Cyréna Samba-Mayela dans le 100 m haies. Non seulement la jeune hurdleuse de 23 ans a été au rendez-vous, mais il s'en est fallu d'un centième pour que la médaille soit d'or. C'est l'Américaine Masai Russell qui monte sur la plus haute marche.

Le Norvégien Jakob Ingebrigtsen a effacé la déception de la perte de son titre dans le 1.500 m (4e) en s'imposant dans le 5.000 m, distance qu'il n'avait pas courue à Tokyo.

. Hand: ce sera l'argent

L'ailière droite de l'équipe de France féminine de handball Lucie Granier le 8 août 2024 contre la Suède en demi-finale des JO de Paris, au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq ( AFP / Sameer AL-DOUMY )

Trois ans après le titre conquis à Tokyo, les Bleues ont raté leur pari: elles n'empochent pas une deuxième médaille d'or. Sèchement battues par la Norvège (29-21), elles s'arrêtent sur la deuxième marche du podium, médaille d'argent autour du cou. Les filles du hand sont passées à côté de leur finale, notamment sur le plan offensif, où elles ne sont jamais parvenues à développer les enchaînements aperçus depuis le début des JO.

L'armoire à trophées déjà bien remplie des handballeuses françaises, championnes du monde à trois reprises (2003, 2017 et 2023) et championnes d'Europe en 2018, reste donc, pour l'instant, garnie d'une seule médaille d'or olympique.

. Basket: ce serait un exploit

Le Français Guerschon Yabusele attaque LeBron James en finale du tournoi olympique de basket le 10 août 2024 à la Bercy Arena de Paris ( AFP / Damien MEYER )

France - États-Unis... L'affiche de cette finale est identique à celle des JO de Tokyo. En 2021, dans le silence covidé de Saitama, les Américains s'étaient imposés (87-82) quelques jours après un succès français (83-76) en phase de poules. Cette victoire nourrit les espoirs les plus fous côté français, comme la performance des Serbes qui ont bousculé les "Avengers" américains, un rien suffisants, avant de s'incliner (95-91) jeudi en demi-finale. Au passage, le "King" LeBron James, à l'aube de ses 40 ans, et Stephen Curry, 36 ans, auteur de... 36 points, ont joué un rôle déterminant pour remettre leur équipe dans le bon sens. A la fin du troisième quart-temps, dans l'arène surchauffée de Bercy, les Bleus sont menés de 6 points.

. Le marathon, de jour et de nuit

Le marathonien kényan Eliud Kipchoge remporte le marathon de Tokyo le 6 mars 2022 ( POOL / Kazuhiro NOGI )

Un matin de légendes, une soirée en apothéose, une nuit populaire. Le marathon masculin, parti dès 08h00, a été remporté par l'Éthiopien Tamirat Tola sur un parcours atypique et vallonné que n'a pas terminé la légende de la course, le Kényan Eliud Kipchoge, dont les espoirs de troisième titre olympique se sont rapidement envolés.

Dans la soirée, plus de 40.000 personnes, réparties entre un 10 km et un "Marathon pour tous" nocturne, ouvert au grand public, participent à leur façon aux JO.