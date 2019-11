JO 2020 : «Avec Mbappé, la France peut remporter l'or», confie Paul Bernardoni

Paul Bernardoni a déjà remporté le Championnat d'Europe des U19 en 2016 avec Kylian Mbappé. Le gardien de but de l'équipe de France Espoirs sait à quel point la présence du Parisien à Tokyo augmenterait les chances de médaille d'or olympique.Aimeriez-vous que Mbappé dispute les Jeux avec vous ?PAUL BERNARDONI. Bien sûr. Kylian est un des trois meilleurs attaquants du monde. Forcément, l'équipe serait plus forte avec lui. C'est clairement le plus grand joueur avec qui j'ai évolué. Je me souviens d'un match de qualification pour l'Euro U19 en Serbie. L'ambiance est chaude et les joueurs serbes nous rentrent dedans. Sincèrement, je me disais qu'on allait faire un match nul car il me semblait compliqué d'aller marquer dans ce contexte. Et là Kylian, qui jouait encore à Monaco, entre en jeu, marque et nous fait gagner. Là, tu comprends que tu joues avec un extraterrestre.Vous a-t-il parlé de son ambition d'aller à Tokyo ?On a eu un repas à Clairefontaine entre les A et les Espoirs et il m'a bien rappelé qu'il y avait les Jeux l'été prochain. C'était juste une phrase lancée comme cela mais je crois qu'il aimerait les faire. Après, c'est son club qui aura la clé. Nous, on espère juste qu'il pourra.Pourquoi les Jeux olympiques attirent autant les footballeurs professionnels désormais ?Quand à la fin de ta carrière, tu te demandes ce que tu as fait et que tu peux répondre : j'ai fait les JO, c'est extraordinaire. Kylian dit souvent qu'il veut rafler tout ce qui peut l'être et je suis sûr qu'il pense aussi aux Jeux. Dans mon imaginaire, il y a la Coupe du monde, l'Euro et les Jeux juste en dessous. Mais les Jeux, c'est mondial et tout le monde a envie de connaître cela.Avec Mbappé, la France peut-elle être championne olympique ?Même sans lui, la France peut être championne olympique. Alors avec, il est clair qu'elle peut remporter l'or. Avec Kylian, on a gagné la Coupe du monde. ...