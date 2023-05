JJ Watt, ancienne star de NFL, et sa compagne investissent dans le club de Burnley

Fais péter les Watt !

Dans une vidéo publiée ce lundi sur les réseaux sociaux, Justine James « J.J » Watt, retraité de la ligue nord-américaine de football US passé par les Texans de Houston et les Cardinals de l’Arizona, et sa femme Kealia Watt, qui a évolué dans le championnat de football féminin des États-Unis, ont annoncé investir dans le club anglais de Burnley, dirigé par Vincent Kompany et assuré d’être promu Premier League la saison prochaine.…

GD pour SOFOOT.com