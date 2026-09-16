JJ Gabriel, le jeune de 15 ans qui met le bazar à Manchester United

Plus grand centre de formation de l'Angleterre, Manchester United est secoué depuis mardi par le dénommé JJ Gabriel, espoir du club, qui a décidé de couper tout contact avec le club mancunien. Inconnu au bataillon en France, le joueur de 15 ans défraye pourtant la chronique outre-Manche.

Que faisiez-vous à 15 ans ? Bloqué sur la Nintendo ou à faire des compositions au fond de la classe avec vos meilleurs potes ? Tout pareil. JJ Gabriel, de son nom complet Joseph Junior Andreou O’Cearuill, n’a pas attendu la fin de son adolescence pour faire parler de lui. Pour le meilleur et, aussi, pour le pire. Considéré comme le plus grand talent de la génération 2010 en Angleterre et coqueluche du centre de formation de Manchester United, le double J a pris de court tout le monde en annonçant ce mardi vouloir filer à l’anglaise. Un divorce style génération Z, sur Instagram, où Gabriel a enlevé toute référence qui le liait au club mancunien, et confirmé depuis par un joueur dont le premier fait d’armes restera cette drôle d’histoire.

Nouveau Wayne Rooney et privilèges

Le truc, c’est que Manchester United ne peut pas vraiment se permettre de perdre JJ Gabriel. Le club a fait du natif d’Enfield un symbole, que Ryan Giggs, en personne, qualifiait récemment de « talent générationnel » et de « nouveau Wayne Rooney » sur la chaîne YouTube de Rio Ferdinand. Tout le temps surclassé depuis son arrivée à Manchester, en 2022, JJ Gabriel a jusqu’ici décroché un par un tous les records de précocité du club mancunien, en devenant, entre autres, en avril 2025, le plus jeune joueur de l’histoire des Red Devils à jouer avec les U18, à seulement 14 ans.…

Par Arsène Belgodère-Soria pour SOFOOT.com