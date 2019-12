Jimmy Gressier : "Je n'oublie pas mon passé de footeux"

Premier athlète à gagner trois fois le championnat d'Europe Espoirs de cross, le Boulonnais Jimmy Gressier reste avant tout accro au foot. Les années à l'US Boulogne Côte d'Opale, les heures passées sur le city du Chemin vert, ses objectifs pour les années à venir... le fondeur évoque son parcours, sans se cacher, et sûr de ses forces.

"Quand j'avais 13 ou 14 ans, je jouais contre des mecs de 25, voire 30 ans. [...] Peu importe qui il y avait en face, je voulais déjà "mettre le bouillon" comme on dit au quartier."

J'ai joué à l'USBCOen 17 ans nationaux. Je suis arrivé en U14 et j'ai ensuite fait toutes les classes là-bas jusqu'en U19. J'étais capitaine en U17 nationaux et j'ai notamment eu l'occasion de jouer contre le PSG, Lille, Lens, Valenciennes... les gros clubs du Nord de la France. Je jouais attaquant de pointe en U14 et j'ai ensuite basculé sur l'aile droite. J'ai notamment pu jouer avec Moussa Niakhaté aujourd'hui en Bundesliga, Colin Dagba du PSG ou encore Aurélien Scheidler, aujourd'hui à Orléans en Ligue 2. Avec Colin et Aurélien, nous avons d'ailleurs pu disputer la Coupe du monde universitaire au Guatemala. Nous sommes allés jusqu'en demi-finales, nous avons été éliminés par la Turquie qui a ensuite gagné contre le Brésil. C'était un souvenir magnifique, l'un de mes plus beaux, c'était la première fois que j'allais en Amérique du Sud.Totalement.Quand j'avais 13 ou 14 ans, je jouais contre des mecs de 25, voire 30 ans qui ne faisaient pas vraiment la différence. Dans les contacts, il fallait être présent, et peu importe qui il y avait en face, je voulais déjà "" comme on dit au quartier. C'est vrai que ça m'a bien aidé, ça t'apprend. D'ailleurs, quand Ribéry a signé au Bayern, la télé allemande est même venue nous filmer sur ce city.Tous les jeunes du quartier ont