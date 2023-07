Jimmy Cabot : « Cette saison, j’ai dû me battre avec ma frustration »

Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche en octobre, Jimmy Cabot a dû mettre un terme à sa première saison avec le RC Lens malgré des débuts heureux. L’ancien Angevin revient sur la manière dont il a vécu cette longue période de convalescence, son rapport physique et psychologique à la blessure, ses doutes et la frustration de ne pas avoir pu contribuer à la saison étincelante des Sang et Or.

Le 17 octobre dernier, tu es resté à terre de longues minutes après un duel avec Faitout Maouassa. Sur le moment, l’arbitre de la rencontre t’a demandé de te relever alors que toi, tu as vite compris que tu venais de te blesser gravement. Comment l’as-tu compris ?

Tout allait bien. Je faisais une plutôt bonne entrée, on menait 1-0, il y avait un peu de pression parce que Montpellier poussait pour revenir, qu’on était dans les arrêts de jeu… Puis arrive ce contact et pour l’anecdote, oui, je pense que l’arbitre a considéré que j’essayais de gagner un peu de temps. Sauf que non. Quand on voit que la finalité, c’est les croisés, cette réaction fait un peu chier, tu te sens un peu snobé, et moi, j’avais déjà compris. J’ai tout de suite senti que quelque chose avait pété. Ça n’a pas été très douloureux, mais j’ai senti ce craquement.…

Propos recueillis par Gnamé Diarra et Maxime Brigand pour SOFOOT.com